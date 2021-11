Após 21 anos, musical 'Cazas de Cazuza' retorna aos palcos

Nova montagem do espetáculo estreia em novembro no Rio de Janeiro. Ingressos já estão disponíveis virtualmente

Nos anos 2000, dez anos após a morte do cantor Cazuza, estreou o musical tributo “Cazas de Cazuza”. Interpretado por elenco de jovens artistas, o trabalho escrito e dirigido por Rodrigo Pitta foi a primeira grande homenagem ao compositor carioca nos palcos. Em apenas três meses de temporada, o espetáculo foi visto por mais de 80 mil pessoas e prestigiado por nomes como Gilberto Gil. 21 anos depois, o musical retorna aos palcos com três apresentações no teatro Viva Rio, no Rio de Janeiro, que acontecem nos dias 20 de novembro, 3 e 4 de dezembro.

“Acho que toda a repercussão do musical vem da força da poesia e da obra do Cazuza”, comenta Rodrigo, que também dirige a nova montagem. De acordo com o diretor, a produção fortaleceu o modelo “estilo Broadway”, que não era muito explorado e consumido na época de estreia. “O 'Cazas de Cazuza' inaugurou em formato que misturava duas coisas: a estrutura clássica de musical com músicas pops de um artista brasileiro”, explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com canções memoráveis do intérprete, a exemplo de “Ideologia” e “O Tempo Não Para”, a peça aborda temas como preconceito, drogas, sexo e amor, tendo na trilha sonora um aspecto “ópera-rock” nacional com arranjos inéditos. Os textos da produção exploram as diversas facetas de Cazuza por meio de oito personagens: Mia, Enrico, Justo, Bete, Deco, Vera, Ernesto e Dornelles.

O músico Jay Vaquer participou da primeira versão e retorna comandando a direção do musical. O artista ressalta que decidiu manter o que já funcionava nos anos 2000, adicionando toques modernos. "A alma está toda ali, a essência do Cazuza", comenta Jay. Ele também destaca a inclusão da música "Anjos Tronchos", de Caetano Veloso, no repertório. A faixa está no álbum "Meu Coco", lançado em outubro.

Sobre o assunto Festival Concreto realiza sete meses de programação em Fortaleza

Caetano e Tom Veloso vencem "Gravação do Ano" no Grammy Latino

Filme cearense "Cabeça de Nego" estreia no Globoplay neste sábado, 20

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O atual elenco conta com dois componentes do trabalho original, entre eles o ator Fernando Prata, que interpreta novamente o personagem Enrico. Novos nomes como Leandro Buenno, Yann Dufau, Julianne Trevisol e Jade Baraldo também integram a produção. "Está dentro do universo do rock, mas vai além, o Cazuza transcendia isso. Temos vozes incríveis, timbres variados, todos eles têm em comum a excelência", complementa Jay.

Nova fase

Além da temporada carioca, "Cazas de Cazuza" também foi escolhido como uma das principais atrações da programação do festival itinerante "Rock Brasil - 40 anos", que acontece nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2022 no CCBB Belo Horizonte; 31 de março e 1º de abril no CCBB São Paulo e 26 e 27 de maio no CCBB Brasília. Outra novidade é que a primeira trilha sonora, inicialmente lançada em CD pela gravadora Som Livre, está disponível no Spotify.

As novas oportunidades, reflete Rodrigo, são maneiras de transmitir a mensagem do compositor carioca. "Ele tem muito a dizer no contexto atual, tem uma força. O país está dividido entre raça, gênero, política. Está todo mundo procurando os grupos e tem um centro de ódio. É claro que obras como 'Brasil', como 'Blues da Piedade', entre outras, ajudam a contextualizar esse momento político”. O diretor espera que, após a pausa causada pela pandemia, as pessoas possam “voltar a interagir com as atividades culturais”. Os espectadores do tributo devem levar o comprovante de assinação e utilizar máscaras.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Temporada "Cazas de Cazuza" no Viva Rio

Quando: 20 de novembro, às 21 horas; 3 e 4 de dezembro às 21 horas

Quanto: Setor 1 – R$ 180,00; Setor 2 – R$ 160,00; Setor 3 – R$ 140,00; Setor 4 – R$ 120,00; Setor 5 – R$ 80,00; Camarote A – R$ 180,00; Camarote B – R$ 160,00; Camarote C – R$ 100,00; Frisa R$ 130

Mais informações: 2272-2901

Ingressos disponíveis no site.

Tags