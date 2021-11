Shopping Benfica realiza exposição sobre a série ‘Cavaleiros do Zodíaco’

Em um universo fictício, órfãos do Japão foram enviados para vários lugares do mundo com o objetivo de se tornarem guerreiros. Denominados de “Cavaleiros”, eles são comandados pela deusa grega Atena e são protegidos por uma constelação celestial. Neste contexto, Seiya é um desses garotos, que se vê obrigado a ir ao Santuário da Grécia para despertar o poder desses soldados. Essa é a história inicial de “Os Cavaleiros do Zodíaco”, que surgiu há 36 anos com o escritor Masami Kurumada.

A narrativa, que ganhou popularidade mundialmente, era um mangá. Mas, nas últimas três décadas, recebeu adaptações para séries de televisão, filmes e videogames. Também teve outros produtos, como figuras de ação colecionáveis. Em homenagem à história, o Shopping Benfica realiza uma exposição entre sexta-feira, 19, e domingo, 21.

Haverá, por exemplo, a exibição de três obras audiovisuais. A primeira será “O Santo Guerreiro”, um curta-metragem da saga. No enredo, a deusa Éris encarna na jovem Eiri e sequestra Saori Kido para roubar seus poderes. Os cavaleiros, então, precisam resgatá-la. Também haverá a transmissão de “A Batalha de Abel” e “O Prólogo do Céu”.

Além disso, ocorrerão conversas diárias sobre assuntos diversos. Na sexta, Giulyo Barbosa, palestrante geek e fã de Cavaleiros do Zodíaco, falará sobre as animações e a trajetória dos protagonistas.

Já no sábado, haverá um bate-papo sobre colecionismo de bonecos e papercraft com Francisco Eriberto, representante da Cosplay MEC, Chayanny Lopes, escultora de papercraft e Emmanuel Chido. Por fim, o domingo contará com um diálogo sobre esculturismo com Maximilian Cals, curador da exposição, e Bruno Moraes, produtor de arenas e fã da saga.

Programação completa

sexta-feira, 19

15 horas - Bate-papo com Giulyo Barbosa sobre animações e filmes de Seya, Kouga e Cho

16 horas - Exibição de “O Santo Guerreiro”

sábado, 20

15 horas - Bate-papo com Francisco Eriberto, Chayanny Lopes e Emmanuel Shido sobre colecionismo de bonecos e esculturas

16 horas - Exibição de “A Batalha de Abel”

domingo, 21

15 horas - Bate-papo com Maximilian Cals e Bruno Moraes sobre esculturismo e Cavaleiros do Zodíaco

16 horas - Exibição de “O Prólogo do Céu”

Exposição do Cavaleiros do Zodíaco

Quando: de sexta-feira, 19, a domingo, 21

Onde: no Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)

Mais informações: pelo telefone (85) 3243-1000 e pelo perfil do Instagram @shoppingbenfica



