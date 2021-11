Com dez autores, conheça os finalistas do Prêmio Geek de Literatura

Foram milhares de obras inscritas, mas apenas dez escritores chegaram à última fase: nesta quarta-feira, 17, a Amazon, o Omelete e a editora Pipoca & Nanquim anunciaram os finalistas do Prêmio Geek de Literatura. Entre os autores estão Emanoel Ferreira, Ana Luísa Abreu, Luckas Iohanathan e Guilherme de Sousa. Os vencedores serão escolhidos por voto popular e os internautas terão a oportunidade de escolher suas obras favoritas a partir de hoje no site do prêmio.

O anúncio dos vencedores será realizado em dezembro, durante a CCXP do Omelete. O Prêmio Geek é dividido nas categorias de Livros e Quadrinhos, sendo cinco obras finalistas para cada segmento. Além de R$ 10 mil, os principais autores de cada categoria poderão assinar contratos para publicação de versão impressa do livro e do quadrinho pela Pipoca & Nanquim.

Para a seleção dos finalistas, foram levados em consideração critérios como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. A comissão de avaliação foi formada por juízes qualificados e especialistas editoriais das três responsáveis pelo prêmio.

Entre as condições para participação no Prêmio Geek de Literatura estão a obrigatoriedade de obras escritas em português do Brasil. Além disso, não poderiam ter sido publicadas anteriormente por uma editora. Os títulos foram submetidos ao concurso por meio da ferramenta Kindle Direct Publishing (KDP) e ficaram exclusivamente na Loja Kindle durante o período do prêmio. Os livros e quadrinhos participantes do Prêmio Geek estarão disponíveis no site na Amazon, na Loja Kindle e no Kindle Unlimited.



Conheça os finalistas

Categoria Livros

"Cristo Radioativo", de Ana Luísa Abreu

"Amazônia 22", de Eduardo C. M.

"A Polícia Secreta para Crimes Mágicos", de Emanoel Ferreira

"O Diabo de Terno", de Lendário Jhow

"Varejeira: Entre Moscas e Carne Podre", de Rodrigo Petrillo

Categoria Quadrinhos

"Pare!", de Elias Martins

"Você Não Me Conhece", de Guilherme de Sousa

"Dente de Leite", de Igor Frederico e Patrick Martins

"Atlas e Dante", de Laurício Tissot e Daniel Baz;

"Enterrei Todos No Meu Quintal", de Luckas Iohanathan.



