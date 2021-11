Projeto Pôr do Sol retoma apresentações presenciais a partir de domingo, 14

Após um ano e meio com apresentações virtuais, o Projeto Pôr do Sol retorna com suas ações presenciais neste domingo, 14 de novembro

Depois de um ano e meio somente com apresentações virtuais e itinerantes por causa da pandemia do coronavírus, o Projeto Pôr do Sol Fortaleza retorna com shows presenciais neste domingo, 14 de novembro.

A ação acontecerá na frente do letreiro “Ceará”, no Mucuripe, e começa a partir das 17 horas. Na data, o pianista Felipe Adjafre, que já é atração fixa da localização, estará presente.

Além dele, a cantora Kelly Martins fará uma homenagem à Marília Mendonça, que faleceu na última sexta-feira, 5. A cearense, que começou sua carreira em uma banda de músicas infantis, é cover da artista sertaneja.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outras atrações serão o cantor e compositor Bruno Leicam, que participa pela primeira vez do projeto; e o gaitista paranaense Paco Joe, que possui um repertório de músicas românticas internacionais, mais focado em jazz e blues.

As apresentações serão presenciais, mas também haverá transmissão ao vivo pelo perfil do Instagram da Secretaria do Turismo de Fortaleza (@secretariadoturismodefortaleza) e pelo canal do Youtube do Felipe Adjafre.

A partir de dezembro, o Projeto Pôr do Sol retorna a outros bairros, como a Barra do Ceará, a Messejana e a Cidade dos Funcionários, que já recebem a versão itinerante da ação.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Remake Pantanal: Juma e Jove aparecem juntos pela primeira vez

15 músicas para o fim de semana; de Taylor Swift a Anitta

Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Projeto Pôr do Sol Fortaleza

Quando: domingo, 14 de novembro, às 17 horas

Onde: no Mucuripe, próximo à estátua de Iracema e do letreiro “Ceará”; também haverá transmissão pelo Instagram @secretariadoturismodefortaleza e pelo canal do Youtube de Felipe Adjafre



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags