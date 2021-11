Prêmio de Literatura da Unifor abre inscrições para crônicas

O Prêmio de Literatura da Universidade de Fortaleza está com inscrições abertas para submissão de crônicas até dia 23 de dezembro

Você tem crônicas em produção ou finalizadas? O Prêmio de Literatura da Universidade de Fortaleza abriu inscrições para submissão de conteúdos deste gênero textual até 23 de dezembro.

Para se inscrever, há duas categorias distintas: “Obra Inédita”, que se refere a projetos com, no mínimo, 100 páginas de crônicas; e “Trabalhos Inéditos”, que são projetos de, no máximo, cinco páginas. Esses conteúdos devem ser inéditos e não podem ter sido publicados em lugar nenhum, inclusive, nas redes sociais.

O vencedor da primeira categoria receberá uma viagem, que inclui passagens aéreas para São Paulo, com o objetivo de visitar a Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin. Além disso, sua obra será publicada com uma tiragem de 400 exemplares.

Os outros ganhadores, que compõem um total de 20 lugares, terão seus textos reunidos em um livro intitulado “Coletânea”, que também será publicado pela instituição de ensino. Cada pessoa terá 20 exemplares. O primeiro colocado na categoria “Trabalhos Inéditos” também vai viajar para o Rio de Janeiro para conhecer a Biblioteca Nacional.

Neste ano, a banca de julgadores é composta por professores de literatura em língua portuguesa. São eles: Batista de Lima, Aila Sampaio e Hermínia de Lima.

Prêmio de Literatura Unifor

Quando: incrições até 23 de dezembro, às 18 horas

Onde: submissão pelo e-mail [email protected]

Mais informações: no edital



