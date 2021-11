Evanescence e Lzzy Hale tocam música do Linkin Park em show; confira vídeo

A performance ocorreu durante o início da turnê conjunta do Evanescence e do Halestorm pelos Estados Unidos

Em apresentação realizada no último dia 5, a banda de metal alternativo Evanescence e a cantora Lzzy Hale, do grupo de hard rock Halestorm, tocaram uma versão cover da canção “Heavy”, do Linkin Park. A performance ocorreu durante o início da turnê conjunta das duas bandas pelos Estados Unidos.

No show feito no Veterans Memorial Coliseum, em Portland, a vocalista Amy Lee inicia a apresentação de “Heavy” convidando sua amiga Lzzy Hale para subir ao palco. Atrás de seu piano, Lee começa a cantar a música sozinha. Depois de alguns versos, Hale entra para uma união de vocais potentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Instantes depois, é a vez do cover ganhar peso com a inserção dos instrumentais dos demais integrantes da banda. A homenagem ao Linkin Park acontece por cerca de quatro minutos. Na versão do Linkin Park, presente no álbum “One More Light” (o último do grupo), Chester Bennington divide os vocais com a cantora Kiiara. A canção mostra os problemas enfrentados pelo cantor em relação à sua saúde mental.



A parceria em turnê entre Evanescence e Halestorm estreou em 2012, e o contato entre os integrantes não se restringiu a isso. Em 2020, Amy Lee participou da música “Break In”, no EP “Reimagined” do Halestorm. Neste ano, Lzzy Hale apareceu na canção “Use My Voice”, no disco “The Bitter Truth” do Evanescence. A turnê das duas bandas está prevista para ocorrer até 18 de dezembro.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags