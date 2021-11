Bebê a Bordo chega hoje, 8, ao Globoplay: veja curiosidades da novela

A novela “Bebê a Bordo” chegou hoje, segunda-feira, 8, ao catálogo do Globoplay, serviço de streaming da TV Globo. Exibida na emissora entre 1988 e 1999 no bloco das 19 horas, a obra de Carlos Lombadi se aventura com cenas de ação e trabalha temas como família, maternidade, paternidade e afetividade.

Bebê a Bordo no Globoplay: confira enredo da novela

De natureza irreverente, o enredo da novela tem início com o nascimento da pequena Helena (interpretada por diferentes atrizes ao longo de seu crescimento). Sua mãe, Ana, lhe dá à luz, após se envolver em um assalto, dentro do carro de Tonico. Ela acaba abandonando a criança, que fica sob os cuidados de Tonico até seu eventual retorno.

A própria Ana foi abandonada quando criança pela mãe, Laura, que também decide reaparecer e lutar pela guarda de Helena. Além de tudo, a paternidade de Helena é desconhecida e disputada por quatro homens: Zezinho, Antônio Antonucci e os irmãos Rei e Rico.

Bebê a Bordo no Globoplay: quem está no elenco?

O elenco principal de “Bebê a Bordo” é composto pelos seguintes nomes:

Isabela Garcia como Ana Bezerra



Tony Ramos como Tonico Ladeira



Dina Sfat como Laura Petraglia



Maria Zilda Bethlem como ngela Maria



Ary Fontoura como Nero Petraglia



José de Abreu como Tonhão Barbirotto



Débora Duarte como Joana Mendonça



Armando Bógus como Liminha Coutinho



Inês Galvão como Soninha



Leo Jaime como Zezinho



Rodolfo Bottino como Antônio Antonucci



Nicette Bruno como Branca Ladeira



Sebastião Vasconcelos como Tarcísio Barbirotto



Márcia Real como Valquíria



Patrícya Travassos como Ester Ladeira Amado



Françoise Forton como Glória Ladeira



Guilherme Leme como Ricardo Antônio Barbirotto (Rico)



Guilherme Fontes como Reinaldo Luís Barbirotto (Rei)



Sílvia Buarque como Raio de Luar



Carla Marins como Maria Luísa Rêgo Grande (Sininho)

Bebê a Bordo no Globoplay: curiosidades da novela

1º) “Bebê a Bordo” foi censurada algumas vezes devido a cenas com Carla Marins, tanto que a Censura queria, na época, mover a novela para o bloco das 21 horas. O escritor, Carlos Lombardi, explicou à Memória Globo que “tinha um censor que não podia ver a Carla Marins que saía cortando, porque ele a achava a coisa mais sensual que já tinha visto na vida”.

2º) O título da novela veio do ex-diretor da TV Globo, Boni. Ele não gostou do nome original, “A Filha da Mãe”, e sugeriu “Bebê a Bordo”.

3º) A novela foi o último trabalho na televisão da atriz Dina Sfat, que morreu em março de 1989, vítima de um câncer de mama.

4º) O ator Jorge Fernando, que interpretou Zetó, saiu do elenco da novela antes do fim da trama para se juntar a “Que Rei Sou Eu?”, exibida em 1989.

5º) Um bairro característico de São Paulo foi criado na cidade cenográfica dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para a filmagem de cenas externas da novela.

6º) “Bebê a Bordo” foi reexibida no “Vale a Pena Ver de Novo” entre 1992 e 1993 e então no Canal Viva entre janeiro e junho de 2018. Em sua passagem pelo Viva, a novela causou controvérsias por cenas cortadas, a partir do capítulo 91. A obra foi disponibilizada na íntegra na plataforma Viva Play, mas continuou sendo exibida com cortes na TV.



