Referência do audiovisual negro, Zózimo Bulbul ganha mostra on-line

Plataforma Itaú Cultural Play irá disponibilizar nove produções com a presença do cineasta carioca Zózimo Bulbul (1937-2013) à frente e atrás das câmeras

A partir desta sexta, 5, o Itaú Cultural Play irá disponibilizar gratuitamente um panorama da produção audiovisual do cineasta e ator carioca Zózimo Bulbul. Figura central do audiovisual negro brasileiro, o artista é reconhecido por produções como "Alma no Olho" (1973) e "Abolição" (1998).

No total, a mostra irá disponibilizar nove produções com Zózimo. A ampla maioria será de filmes realizados pelo diretor, mas há na lista, também, o curta "Pedreira de São Diogo" (1962), de Leon Hirszman, que marcou a estreia do artista como ator. Zózimo foi o primeiro negro a protagonizar uma novela no Brasil, "Vidas em Conflito" (1969), da TV Excelsior.

A mostra traça amplo panorama histórico da carreira audiovisual de Zózimo como diretor, trazendo filmes das décadas de 1970 até 2010. "Alma no Olho" é o mais antigo, datado de 1973, produção pioneira do cinema negro do País.

Abolição, documentário de Zózizo Bulbul produzido para marcar os 100 anos da assinatura da Lei Áurea (Foto: reprodução)



Em "Aniceto do Império" (1981), documenta-se a biografia do fundador da escola de samba Império Serrano. Outro documentário é "Abolição" (1988) realizado no centenário do marco histórico e que traz uma investigação do processo a partir de olhares negros.

"Samba no Trem" (2000) e "Pequena África" (2002) resgatam histórias e espaços da cultura negra no Rio de Janeiro, destacando a importância do samba. O gesto é semelhante nos curtas "República Tiradentes" (2005), que foca na Praça Tiradentes; e "Zona Carioca do Porto" (2006), sobre a região portuária do Rio.

Completam a lista "Referências", que reúne grupo de cineastas negros como Waldir Onofre, Antonio Pitaga e Joel Zito Araújo para debater o cinema feito por eles no País, e "Renascimento Africano" (2010), último filme dirigido por Zózimo e que registra uma viagem do diretor ao Senegal.

Mostra Zózimo Bulbul

Quando: a partir de sexta, 5

Onde: www.itauculturalplay.com.br

