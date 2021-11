Com Marighella, veja lançamentos de filmes do Cinema do Dragão nesta semana

O Cinema do Dragão anunciou os filmes que entram em cartaz em sua programação presencial e virtual nesta quinta-feira, 4 de novembro. Uma das estreias é “Marighella”, de Wagner Moura.

O enredo foca nos últimos anos de vida de Carlos Marighella (1911 - 1969), escritor, político e ex-guerrilheiro que foi considerado o "inimigo número 1" do regime militar brasileiro. Na narrativa, ele é vivido por Seu Jorge.

Também estão no elenco: Bella Camero, Bruno Gagliasso, Humberto Carrão, Adriana Esteves, Luiz Carlos Vasconcelos e Herson Capri. A neta do personagem, Maria Marighella, faz participação especial como forma de honrar a memória do avô.

Já na sala virtual, haverá “Anatomia de um Julgamento”, dirigido por Christian Frosch. O longa-metragem de ficção mostra as sessões de julgamento de Franz Murer, um político austríaco acusado de supervisionar o massacre de judeus durante a Segunda Guerra Mundial.

No formato on-line, ainda terá o longa-metragem “Mãe e Filha”, dirigido por Ruthy Pribar. Na narrativa, Asia (Alena Yiv) foi mãe muito cedo e não consegue manter um relacionamento estável com a filha adolescente, Vika (Shira Haas).

As duas vivem na mesma casa, mas não aproveitam a companhia uma da outra. A situação, porém, muda quando recebem a notícia de que a menina está com a saúde comprometida.

Filmes em cartaz

Sala presencial

- Marighella

- Uma História de Família

- Cabeça de Nêgo

- Meu Fim. Seu Começo

- Bagdá Vive Em Mim

Sala virtual

- Mãe e Filha

- Anatomia de um Julgamento

- Fassbinder: Ascensão e Queda de um Gênio

- O Lado Engraçado da Vida

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 4

Onde: na sala presencial do Cinema Dragão e no Cinema Virtual

Quanto: valores variam entre R$ 5 e R$ 19,90, com ingressos no Ingresso.com

Onde: programação presencial na rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema; programação on-line no site do Cinema Virtual



