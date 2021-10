Após caso Maurício, Douglas Souza é homenageado por artista como super-homem

Na publicação é feita uma montagem com o rosto do jogador de vôlei com a roupa do super-herói clássico da DC Comics

O ponteiro Douglas Souza, do Vibo Valentia, da Itália, foi homenageado como super-homem pelo artista Átila Brito, que divulgou a arte nas redes sociais. Na publicação é feita uma montagem com o rosto do jogador de vôlei com a roupa do super-herói clássico da DC Comics.

O post é uma referência ao caso envolvendo o ex-jogador do Minas Tênis Clube, Maurício Souza, que fez uma publicação homofóbica há duas semanas sobre o filho do super-homem nos quadrinhos. O jogador ainda teve as portas da seleção masculina fechadas pelo técnico Renan Dal Zotto, que confirmou que não irá mais convocá-lo.

Mauricio ironizou uma foto do personagem dos quadrinhos, Joe Kent, beijando um rapaz. “Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar", escreveu o ex-jogador do Minas na ocasião.

Átila, por sua vez, acredita que quem não aceita a diversidade dentro das histórias em quadrinhos não as compreende. “Quem critica as histórias de heróis por inclusão da diversidade, provavelmente deve olhar apenas as imagens dos quadrinhos porque certamente não lê e nem entende a mensagem que eles tentam passar”, afirma o artista.

Douglas comentou a arte de Átila agradecendo e afirmou que ficou emocionado com o tributo. "Que lindo! Obrigado! Fiquei emocionado", disse o jogador.

Por Paulo André Sales

