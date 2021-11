Vereadora de Fortaleza quer homenagear jogador Maurício Souza, demitido por homofobia

A vereadora Priscila Costa (PSC), atuante da bancada religiosa da Câmara Municipal de Fortaleza, apresentou, nesta segunda-feira, 1º de novembro, um requerimento para moção de solidariedade ao jogador de vôlei Maurício Souza, demitido por prática de homofobia na última semana. O objetivo é agraciar Souza com Medalha de Mérito Desportivo Ayrton Senna.

Em pedido, a parlamentar defende que o jogador foi "perseguido por ativistas do movimento LGBT por declarar discordância com a sexualização de personagens infantis". Nesta segunda, em entrevista ao programa Pânico, da Joven Pan, Maurício cogitou se candidatar em 2022 após receber convites de partidos conservadores.

"O jogador de vôlei Maurício Souza, campeão olímpico, foi cancelado, perseguido e demitido. Tudo isso porque fez uso de sua liberdade de expressão como um cidadão livre para manifestar sua consciência a favor da família, da defesa da infância e dos valores e princípios da sociedade brasileira", defendeu a vereadora. "Na nossa cidade ele é reconhecido por sua carreira brilhante e pela coragem de permanecer firme diante do politicamente correto", disse Priscila nas redes sociais.

Segundo a vereadora, Souza "não baixou a cabeça diante de uma ditadura ideológica". "Nós queremos ter esse campeão recebendo a medalha. Uma pessoa que levou o nome do Brasil para o mundo e que nos trouxe muito orgulho", completou.

O atleta foi acusado de insuflar homofobia, por ter feito um post de cunho negativo em resposta à nova história em quadrinhos da DC Comics. No quadrinho, o mais novo Super-Homem, filho de Clark Kent, se descobre bissexual e aparece beijando outro rapaz. "Ah, é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar… [SIC]", escreveu Souza na legenda de uma publicação com a foto do beijo.

No sábado, o atleta da seleção brasileira de vôlei foi demitido do time em que atua, o Minas Tênis Clube, após os comentários homofóbicos feitos pelo jogador. "O Minas Tênis Clube informa que o atleta Maurício Souza não é mais jogador do Clube", disse o clube no Twitter. Um dia antes ele foi afastado do time.