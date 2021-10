Lollapalooza 2022: conheça as atrações A$AP Rocky e Doja Cat

Os aristas estão na próxima edição do Lollapalooza, entre os dias 25 a 27 de março de 2022. As atrações foram divulgadas na última quinta-feira, 28, com A$AP Rocky e Doja Cat confirmados para o festival

O Lollapalooza Brasil 2022 acontece nos dias 25 a 27 de março do próximo ano no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Devido à pandemia de Covid-19, o festival passou por três mudanças de data até chegar a data atual. O line-up anterior foi descartado e novas atrações já foram confirmadas. Duas atrações que têm chamado atenção desde o anúncio da nova line-up são A$AP Rocky e Doja Cat, dois rappers estadunidenses com sucessos lançados nos últimos meses.

Brasileiros confirmados anteriormente, como Emicida, Silva, Jão, Fresno, Clarice Falcão e WC no Beat, foram mantidos. Conheça abaixo um pouco da carreira dos headliners A$AP Rocky e Doja Cat.

Sobre o assunto Lollapalooza Brasil 2022: veja tudo o que se sabe sobre o festival

Lollapalooza 2022: festival anuncia Doja Cat, Miley Cyrus e Foo Fighters

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atrações do Lollapalooza 2022: quem é A$AP Rocky

Nascido em 1988 em Nova York, A$AP Rocky, 33, lançou seu primeiro trabalho musical, o mixtape “Live. Love. A$AP”, em 2011, pelo qual recebeu aclamação da crítica. O sucesso lhe garantiu um contrato simultâneo com as gravadoras Polo Grounds Music, RCA Records, e Sony Music. Desde então, ele já colocou no mundo três álbuns de estúdio, dos quais dois atingiram o topo da parada estadunidense Billboard 200, e se prepara para o lançamento de “All Smiles”, ainda sem data prevista.

Recentemente nos holofotes devido ao seu atual relacionamento com a cantora Rihanna, A$AP a descreveu como “o amor de sua vida” em entrevista à revista GQ. Apesar de ter o hip hop como gênero primordial de sua carreira, o artista se aventura pelo trap e pelo “cloud rap”, e tem experiências com direção e produção musical. A$AP é conhecido por músicas como “L$D”, “Fashion Killa” e “Praise the Lord”, além de sua participação em outras, como “No Limit” de G-Eazy e “Summer Bummer” de Lana Del Rey. Clique aqui para ouvir “L$D” ou reproduza o player abaixo.

Atrações do Lollapalooza 2022: quem é Doja Cat

Se você passa tempo com o TikTok, provavelmente já viu um vídeo de Doja Cat por lá. A rapper de 26 anos tem ampliado seu público com materiais de humor na rede social, para além de sua carreira musical. Foi também em uma plataforma virtual que ela começou suas aventuras pela música. Ela publicava canções amadoras no SoundCloud quando ainda era uma adolescente e eventualmente atraiu a atenção das gravadoras RCA e Kemosabe Records, com quem assinou aos 17 anos.

Seu primeiro trabalho como artista assinada foi o EP “Purrr!”, em 2014. Depois do lançamento pouco celebrado do álbum “Amala” (2018), Doja se tornou viral na Internet com o vídeo de sua música “Mooo!”, em que se fantasia de vaca. Seu segundo álbum, “Hot Pink” (2019), rendeu o hit internacional “Say So”, que atingiu o topo da parada Billboard Hot 100 e foi indicado ao Grammy de melhor performance solo pop.

O terceiro e mais recente álbum de Doja, “Planet Her” (2021), deve ser o principal foco de seu show no Lollapalooza no próximo ano. Por sua personalidade que beira o bizarro, o The Wall Street Journal a descreveu como “uma rapper tecnicamente habilidosa com um forte senso melódico e uma presença visual ousada”. Além de “Say So”, ela também é conhecida por “Kiss Me More”, “Need to Know” e “Streets” (clique aqui para ouvir ou reproduza o player abaixo).



Tags