Dragão do Mar: espetáculo encerra programação virtual do Dia das Crianças

O Dia das Crianças aconteceu há algumas semanas, mas os pequenos ainda podem aproveitar uma programação destinada a eles. Neste domingo, 31, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura exibe um espetáculo circense em formato virtual.

“O Gran Circo Malabar” apresenta o palhaço Pitchula. Na data, ele conduz o público por várias referências no universo do circo. Entre clavas, bolinhas, corda bamba, mágicas e números de palhaçaria, mostra suas técnicas e habilidades.

Produção é realizada pelo Coletivo FusCirco, que atua há dois anos em Fortaleza com foco nas atividades circenses. Composto por Henrique Rosa e Amanda Santos, o grupo relaciona contextos nordestinos com as apresentações.

O conteúdo, que será exibido a partir das 17 horas, ficará disponível on-line e será acessível em Libras. Durante o mês, o equipamento cultural realizou uma série de atividades voltadas ao Dia das Crianças que estão disponíveis nas plataformas digitais.

