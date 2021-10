Amazon Prime Video: veja lançamentos de filmes e séries em novembro

O Amazon Prime Video anunciou todos os títulos que chegam ao seu catálogo em novembro. Entre os destaques, haverá o lançamento de “O Farol”, dirigido por Robert Eggers e protagonizado por Robert Pattinson.

No final do século XX, Thomas Wake contrata o zelador Ephraim Winslow para ajudá-lo nas tarefas diárias de uma ilha isolada. No local, há um farol, que é mantido fechado para o novato.

O isolamento causa tensões na convivência entre os dois que precisam enfrentar noites de bebida e tempestades. Além disso, o novo funcionário se torna cada vez mais curioso para entender porque não pode entrar no farol.

Uma produção brasileira será “Detetive Madeinusa”, dirigida por Rodrigo Van Der Put, que conta com Tirullipa, Whindersson Nunes, Bruno Montaleone e GKay no elenco.

Na narrativa, um detetive atrapalhado é contratado por um bilionário para investigar o roubo de um boi premiado. Para desvendar o caso, terá uma assistente, uma vidente, uma atendente de lojas de acessórios e um hacker na equipe.

Outra novidade é a primeira temporada da série “A Roda do Tempo”. O enredo acontece em um mundo épico em que a magia existe, mas apenas algumas mulheres podem acessá-la. Neste contexto, Moiraine, membro de uma organização feminna, entra em uma jornada mundial para salvar a humanidade.

Em novembro, o Amazon Prime Video também adiciona dezenas de filmes para os espectadores entrarem em clima de Natal. Todos os conteúdos temáticos de festas de fim de ano chegarão ao catálogo no dia 1º.

Entre os títulos, há “Um Natal Apaixonado”, de Eric Close; “Natal no Hotel Plaza”, de Ron Oliver; “Uma Conexão para o Natal”, de Steven R. Monroe; “Em Casa para o Dia de Natal”, de Gary Harvey; e “Uma Véspera de Ano Novo Real”, de Monika Mitchell.

Prime Video em novembro

1º/11

- Darrow & Darrow: Vestígios de Um Crime

- O Mistério de Hailey Dean: Prescrição Para Matar

- The Song of Names

- A Princesa Encantada: O Reino da Música

- Um Natal Apaixonado

- Um Alegre Natal

- Natal e Holly Lodge

- Natal no Hotel Plaza

- Uma Conexão para o Natal

- Uma Viagem de Natal

- Reencontro de Natal

- Natal em Evergreen

- Natal em Evergreen: Boas Notícias

- Natal Fora de Casa

- Em Casa para o Dia de Natal

- Senhorita Natal

- Once Upon a Holiday

- Um Fim de Semana de Inverno

- Natal nas Montanhas Rochosas

- Uma Véspera de Ano Novo Real

- Um Natal de Mudanças

- O Trem do Natal

- Um Doce Natal

- Um Inverno dos Sonhos

05/11

- A Man Named Scott

- Espécies em Perigo

- Most Dangerous Game (temporada 1)

11/11

- O Farol

12/11

- Tudo ou Nada: Toronto Maple Leafs (temporada 1)

- Always Jane

- Medo da Chuva

- Coquetel Explosivo

- Mayor Pete

- Detetive Madeinusa

19/11

- A Roda do Tempo (temporada 1)

- Conquista

- Garoto da Moto

24/11

- Hanna (temporada 3)

- Soldado Anônimo: lei do Retorno

25/11

- Tudo ou Nada: Juventus

26/11

- Anni da Cane

- Burning

- Pan y Circu (temporada 2)

27/11

- Reação em Cadeia



