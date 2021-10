The Voice Brasil: conheça a cearense Manú Rodrigues, que está no time Brown

Uma das representantes cearenses do The Voice Brasil, Manú Rodrigues é natural do Cariri e integra a banda de forró "Forró Do Meu Agrado"

Manú Rodrigues subiu ao palco do The Voice Brasil na quinta-feira, 28, com roupa de estampas características de Espedito Seleiro e cantando “De Volta para o Meu Aconchego”, de autoria de Dominguinhos e Nando do Cordel. A cearense, nascida em Porteiras, na região do Cariri, agora está no time de Carlinhos Brown e prossegue na disputa do reality show.

“Obrigada por cada mensagem de carinho, boas energias e o compartilhamento de vocês! Vocês não imaginam minha felicidade!”, escreveu nas redes sociais. “Tô levando nossa música (forró), nossa Cultura (nordestina) e minha voz pro Brasil! Mais um sonho que se torna realidade!”, compartilhou em outra postagem no seu perfil do Instagram.

A artista, que tem foco no forró, é integrante da banda “Forró do Meu Agrado”. O grupo possui um CD disponível para escutar on-line e para download na plataforma “Sua Música”. Entre as regravações de canções populares, estão “Janeiro a Janeiro”, “Onde Que Eu Errei”, “Lágrimas de Adeus” e “Brilho da Lua”.

Neste ano, Manú Rodrigues também participou do programa “Revelações Brasil”, promovido pela TV Aparecida. O conteúdo é um reality show que busca apresentar as novas vozes do sertanejo no Brasil.

Além dela, outros dois candidatos passaram para a próxima fase do The Voice Brasil: Giuliano Eriston, natural de Bela Cruz, e Camila Marieta, de Fortaleza.

Na décima temporada, os jurados são Carlinhos Brown, Claudia Leite, Iza e Lulu Santos. O cantor Michel Teló também está como técnico, mas ele formará sua equipe em paralelo à competição principal, com pessoas que não foram escolhidas pelos outros quatro.

O programa vai ao ar às terças e quintas, depois da novela das 21 horas (horário de Brasília). O apresentador da primeira parte é Tiago Leifert, que precisou se afastar por motivos pessoais. Quem assume seu lugar nas próximas fases será André Marques.



