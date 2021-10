Porto Dragão anuncia reabertura com programação presencial para novembro

Após quase dois anos sem atividades presenciais por causa da pandemia do coronavírus, o Porto Dragão anunciou a retomada de algumas ações em agosto. A partir do próximo mês, os eventos acontecerão em formato híbrido.

Os primeiros reencontros serão com espetáculos de teatro. Haverá, por exemplo, a exibição de “Os Anônimos”, do Grupo Teatro Novo. Em um lar de idosos, a protagonista mostra o cotidiano de três pessoas do local. Entre o drama e a comédia, revela as histórias dos antigos moradores que esperam pelo retorno de suas famílias.

Outra apresentação será “O fantástico circo do artista da fome”, do Cangaias Coletivo de Teatro. Inspirada na obra “O Artista da Fome”, de Franz Kafka, história acompanha o show de um famoso artista que é jejuador profissional. Ele é capaz de passar 40 dias sem comer. Entre relatos sobre seu trabalho e sua sobrevivência, expõe o espaço do artista na sociedade atual.

Para as crianças, Edivaldo Batista apresenta sua peça “Iroko”. Com base em pesquisas sobre os orixás, narra a trajetória da primeira árvore plantada no mundo, também considerado o espírito mais antigo.

Haverá ainda o lançamento do álbum “Falando da Vida”, que surgiu de um show-espetáculo lançado pelo Porto Dragão em fevereiro deste ano. O multi-instrumentista Cláudio Mendes estará na Praça das Artes para uma apresentação aberta no dia 11 de novembro.

As programações virtuais também continuam. A segunda edição do programa “Faz a Cena” contará com dez aulas on-line com vários profissionais da área das artes. Entre 8 e 19 do próximo mês, o público poderá conversar sobre iluminação cênica, direção de arte, tecnologia digital na cultura e outras temáticas.

Programação completa

1º/11

19 horas - Live do programa “Residências e Intercâmbios”

Onde: no canal do Youtube do Porto Dragão

05/11

18 horas - Arte em Rede: “Pretatividade”, de Lídia Rodrigues

Onde: no Flickr do Porto Dragão

18 horas - Pré-save do álbum “Falando da Vida”

06/11

11 horas - Zona de Criação com Mumutante

Onde: no Youtube do Porto Dragão

07/11

17 horas - Arte em Rede: “Abissal, mas nem tanto”, com Mariana Chaves

Onde: no Youtube do Porto Dragão

17h30min - Arte em Rede: “Que horas ela vem para o Chá?”, de Diva D'brito

Onde: no Youtube do Porto Dragão

08/11 a 12/11

18 horas - Oficina “Corpo Território: A Retomada”

Inscrições: via Sympla/ Zoom

08/11 a 19/11

19 horas - Masterclass: “Faz a Cena”

Onde: no Youtube do Porto Dragão

11/11

19 horas - Lançamento do álbum “Falando da Vida”

Onde: na Praça das Artes

19 horas - Apresentação de teatro “Os anônimos”, do Grupo Teatro Novo

Onde: no Teatro B. de Paiva

12/11

- Pré lançamento da 1ª edição da Bienal Percurssiva

Onde: na Praça das Artes

13/11

- Pré lançamento da 1ª edição da Bienal Percurssiva

Onde: na Praça das Artes

18 horas - “Nós no Batente”, com Terreiro das Pretas

Onde: no Youtube do Porto Dragão

15/11

- Abertura das inscrições para ação formativa do Arte em Rede sobre 40 anos/HIV

18/11

19 horas - Apresentação de teatro “O fantástico circo do artista da fome”, do Cangaias Coletivo de Teatro

Onde: no Teatro B. de paiva

20/11

18 horas - “Arte em Rede + Zona de Criação”, com Num-dengo, de Ed Borges

Onde: no Youtube do Porto Dragão

23/11 a 28/11

18h30min - Mostra “Ponto de Encontro e Abandono”

Onde: no Teatro B. de Paiva

25/11

19 horas - Peça de teatro infantil “Iroko”, de Edivaldo Batista

Onde: no Teatro B. de Paiva

27/11

18 horas - “Nós no Batente”, com Dim Brinquedim

Onde: no Youtube do Porto Dragão

Setembro no Porto Dragão

Quando: durante o mês de setembro

Onde: em formato presencial e virtual

Mais informações: no perfil do Instagram @portodragao



