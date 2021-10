Buzz Lightyear, de "Toy Story", ganha filme solo; confira o trailer

14:11 | Out. 27, 2021

O longa apresenta a história por trás do patrulheiro espacial que inspirou a criação do boneco Buzz Lightyear

Nesta quarta-feira, 27 de outubro, a Pixar revelou que a saga de "Toy Story" ganhará um spin-off com a história de Buzz Lightyear. O filme, intitulado de "Lightyear" apresenta o astronauta que inspirou a criação do boneco, mostrando suas aventuras pelo Espaço. O longa está previsto para ser lançado em 17 de junho de 2022.

O protagonista é dublado por Chris Evans, o Capitão América. "As animações foram uma grande parte da minha infância. Elas foram minha fuga. Minhas aventuras. Meus sonhos. Foram minha primeira janela para a magia de contar histórias e representar. À Pixar e a Angus MacLane, ‘Obrigado’ nem chega perto", escreveu no Twitter.

"Estou arrepiado. E estarei toda vez que assistir esse trailer. Ou ouvir uma música do Bowie. Ou ter qualquer pensamento que seja entre agora e julho porque nada nunca me faz sentir tanta alegria e gratidão do que saber que sou parte disso e basicamente estará sempre na minha mente", acrescentou Evans.

A direção é assinada por Angus MacLane, animador da Pixar que co-dirigiu "Procurando Dory", além de curtas de "Toy Story". O primeiro filme da saga surgiu em 1995, apresentando a história dos brinquedos de Wendy, como o Xerife Woody, o cão com molas Slinky, o Sr. Cabeça de Batata, a pastora de ovelhas Betty, o tiranossauro Rex e a chegada do patrulheiro espacial Buzz Lightyear. Ao todo, são quatro filmes, sendo o quarto anunciado como último da saga.

Confira o trailer de "Lightyear":

