Som Delas: projeto reúne cantoras em defesa dos direitos das mulheres

Um grupo de cantoras da cena musical cearense se reúne para uma programação em prol da luta pelos direitos civis das mulheres. Entre sexta-feira, 22, e sábado, 23, o Projeto Som Delas acontece em formato virtual, com transmissão ao vivo pelos canais do Youtube do Cineteatro São Luiz e do Centro Cultural Belchior.

Na data, estarão presentes: Rafa Ester, Vic Andrade, Luiza Nobel, Roberta Kaya, Samiram’s Ribeiro e grupo Essas Mulheres. As cinco artistas e a banda feminina conversarão sobre suas trajetórias artísticas, além de mostrarem seu repertório e suas inspirações.

A curadoria da primeira edição foi realizada por Carú Lina e Lia Maia. O evento gratuito tem apoio do VIII Edital das Artes de Fortaleza, promovido pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

O projeto busca focar nas ações de empoderamento e visibilidade para as mulheres. Tem por objetivo incentivar a diversidade da arte e da música entre artistas das periferias da capital cearense.

Projeto Som Delas

Quando: sexta-feira, 22, e sábado, 23, às 19 horas

Onde: nos canais do Youtube do Cineteatro São Luiz e do Centro Cultural Belchior

Mais informações: no perfil do Instagram @somdelasfortaleza



