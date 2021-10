Temperatura Máxima hoje, 24: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de ação vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 24 de outubro (24/10), na programação da TV Globo, no fim da manhã, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio. Com os atores Paul Walker e Sung Kang no elenco, o longa é dirigido por Justin Lin, sendo exibido logo depois do programa Esporte Espetacular.

Dom e Brian continuam fugindo da polícia, e desta vez, se escondem no Rio de Janeiro. Eles terão que realizar uma última missão na cidade e, para isso, vão reunir uma equipe de super pilotos.

Tendo 2 hora e 10 minutos de duração, o filme de ação traz no elenco os atores Dwayne Johnson, Elsa Pataky, Gal Gadot, Joaquim De Almeida, Jordana Brewster, Ludacris Ludacris, Paul Walker, Sung Kang e Tyrese Gibson.

Qual filme: Velozes & Furiosos 5 - Operação Rio

Quando: Hoje, domingo, 24 de outubro (24/10), às 12 horas e 30 minutos

Onde: No canal aberto da Globo

