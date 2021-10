Lives de domingo, 24 de outubro (24/10): Limão com Mel, espetáculos e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, domingo, 24 de outubro (24/10), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, domingo, 24 de outubro (23/10)

15 horas: Artes Cênicas: “O Gigante Egoísta” no #CulturaEmCasa

Onde: site



17 horas: Música: Limão com Mel

Onde: YouTube



19 horas: Artes Cênicas: Teatro Violetas apresenta “Voo para o fim do mundo”

Onde: YouTube



19 horas: Artes Cênicas: “O Gigante Egoísta” no #CulturaEmCasa

Onde: site



19 horas: Alissa Sanders com participação de Anelis Assumpção no Sesc Jazz

Onde: YouTube

20 horas: Artes Cênicas: Ateliê do Gesto apresenta espetáculo “Dança Boba”

Onde: YouTube



20 horas: Artes Cênicas: “Auê” no #CulturaEmCasa

Onde: site



20h30min: Artes Cênicas: “[email protected]” no #CulturaEmCasa

Onde: site



21h30min: Artes Cênicas: “Pagu, Anjo Incorruptível” no #CulturaEmCasa

Onde: site



