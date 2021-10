Domingo Maior hoje, 24: qual filme vai passar neste domingo, na TV Globo?

Um filme de guerra vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 24 de outubro (24/10). Longa começa no fim da noite, após o Fantástico, na programação da TV Globo

Um filme de guerra vai passar no Domingo Maior hoje, domingo, 24 de outubro (24/10), na programação da TV Globo, no fim da noite, às 23 horas e 50 minutos (horário de Brasília). Trata-se de 'Corações de Ferro'. Com os atores Brad Pitt e Logan Lerman no elenco, o longa é dirigido por David Ayer, sendo exibido logo depois do programa Fantástico.

O filme conta a história de um grupo de cinco soldados americanos que durante o final da Segunda Guerra Mundial são encarregados de atacar os nazistas dentro da própria Alemanha. Apesar de estarem em quantidade inferior e terem poucas armas, eles são liderados pelo enfurecido Wardaddy, sargento que pretende levá-los à vitória, enquanto ensina o novato Norman a lutar.

Temperatura Máxima hoje, 24: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Tendo 2 hora e 14 minutos de duração, o filme de guerra traz no elenco os atores Shia Labeouf, Logan Lerman, Michael Pena e Brad Pitt.

