20 anos de "Shrek": conheça curiosidades e detalhes dos filmes

Em memes, músicas, fantasias e até no senso de humor da internet, “Shrek” teve seu primeiro filme lançado há duas décadas e permanece como um fenômeno da cultura pop. Desde sua estreia em 2001, a saga já divulgou mais três obras nos cinemas e há previsão para outro longa-metragem (em um futuro distante e relativamente incerto). O ogro talvez seja um dos personagens populares das gerações recentes, mas, quando foi apresentado pela primeira vez ao público geral, desafiou o modelo dos “contos de fadas” de sua época.

Imagine este cenário: até o início do milênio, as produções audiovisuais de animação que se tornavam sucesso de vendas para o público infantil eram títulos como “Aladdin” (1992), “Anastasia” (1997), “Mulan” (1998) e “Tarzan” (1999). Todas as narrativas eram permeadas por protagonistas dentro de padrões de beleza. Além disso, o humor era leve - por vezes, quase imperceptível - e destinado às crianças.

Nesta situação, surge a história de um ogro aterrorizante que vive na solidão de seu pântano, tem como melhor amigo um burro e faz par romântico com uma princesa. Não apenas isso: os diálogos são irônicos e engraçados o suficiente para os pequenos rirem e os adultos gargalharem. A fórmula, que viria a se tornar um blockbuster, rendeu o prêmio na categoria de “Melhor Filme de Animação” no Oscar de 2002. A obra concorria com “Monstros S.A”, da Pixar.

O enredo acompanha um grupo de personagens que aparentemente não geraria empatia em uma primeira vista, mas que conquistaram o público. Shrek é um ogro mal-humorado, que sai do lugar em que mora apenas quando criaturas começam a se exilar no local por causa de Lorde Farquaad. A situação, que incomoda o protagonista, faz com que ele vá até o castelo do antagonista para tirar satisfação.

Na trajetória, ele leva o Burro, um animal tagarela e inconveniente, que costuma fazer piada com qualquer coisa que aparece na sua frente. Do outro lado, há o Homem-Biscoito, um ser sorridente, medroso e, ao mesmo tempo, disposto a lutar. Já Fiona é uma princesa vaidosa, mas que mostra seu lado de independência quando se apaixona por Shrek.

O filme, dirigido por Andrew Adamson e Vicky Jenson e produzido pela DreamWorks Pictures, é uma adaptação do livro “Shrek!”, escrito pelo estadunidense William Steig em 1990. O longa-metragem original contou com o elenco de vozes de Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz e John Lithgow.

Além da estrutura narrativa, a obra traz dezenas de artistas e músicas famosas para a trilha sonora. Logo nos primeiros segundos, Shrek lê uma história de conto de fadas: “Ela esperou, sob a guarda do dragão, no quarto mais distante da torre mais alta, pelo seu verdadeiro amor e seu primeiro beijo”. Ele faz uma piada: “como se isso um dia fosse acontecer”. Começa, assim, a primeira canção que até hoje evoca a memória dos fãs da saga: “All Star”, de Smash Mouth.

A própria letra é uma ironia: “Alguém uma vez me disse que o mundo vai me rolar/ Eu não sou a ferramenta mais afiada no galpão/ Ela estava parecendo meio burra com o dedo e o polegar/ Em forma de "L" na testa/ Bem, os anos começam a chegar e não param de chegar/ Alimentado com as regras e eu comecei a correr/ Não fazia sentido não viver para se divertir/ Seu cérebro fica esperto, mas sua cabeça fica burra/ Tanto para fazer, tanto para ver/ Então, o que há de errado em tomar as ruas secundárias?/ Você nunca saberá se você não for/ Você nunca brilhará se não brilhar”.

Ainda com o objetivo de se distanciar do padrão imposto pelo cinema, também quebrou uma série de barreiras ao colocar uma princesa trans em "Shrek 2". Doris, que aparece como personagem secundária, é sempre chamada por pronomes femininos em respeito à sua identidade de gênero.

Os próximos três filmes seguem fórmula semelhante: nomes famosos na trilha sonora, como Ramones, Fergie, Beastie Boys, Ricky Martin e The Proclaimers; duplo sentido nos diálogos e no contexto das histórias; e piadas irônicas com narrativas recorrentes da indústria cinematográfica. “Shrek”, “Shrek 2”, “Shrek Terceiro” e “Shrek Para Sempre” estão todos disponíveis em plataformas de streaming como Netflix, HBO Max e Now.

Curiosidades do filme

Recusas de papel, primeiro Oscar na categoria de “Melhor Filme de Animação” e adaptação para a Broadway… Veja algumas curiosidades que talvez você ainda não conhecia sobre “Shrek”:

Futuro da saga

Há poucos detalhes sobre o que acontecerá com o futuro da saga, mas algumas informações já foram confirmadas nos últimos anos. Em 2017, o roteirista Michael McCullers afirmou em entrevista ao portal estadunidense “The Hollywood Reporter” que o roteiro do próximo filme estava finalizado.

“‘Shrek 5’ está em desenvolvimento. Eu terminei o roteiro, que eu realmente amo. É bem pessoal para mim. Tem uma grande reinvenção que eu acredito que não posso revelar, mas, desde que a DreamWorks foi vendida para a Universal por US$ 3 bilhões, eu imagino que eles estão particularmente interessados em aprimorar e compreender o futuro da franquia de uma maneira corporativa”, afirmou.

“A reinvenção meio que foi necessária. Tivemos quatro filmes e muito material, então os personagens são bem amados. Eles são ótimos personagens, mas você também tem que pensar em uma nova visão neste ponto”, explicou.

Já em 2018, o produtor cinematográfico Chris Meledandri concedeu uma entrevista à revista americana “Variety” sobre a continuação: “Quando você olha para trás e vê as performances vocais, eram incríveis. E, enquanto você certamente poderia fazer uma reinvenção completa, eu me encontro respondendo aos meus sentimentos nostálgicos de querer voltar àquelas caracterizações”.

Segundo ele, “o desafio para nós está sendo encontrar algo que não pareça simplesmente um outro filme em uma série de sequências”. Para o profissional: “há uma grande quantidade de diversão que é possível ter neste mundo, mas é um padrão alto para encontrar uma história. Você quer encontrar alguma coisa na narrativa que realmente pareça um afastamento”.

Há rumores de que “Shrek 5” estaria previsto para lançar em setembro do próximo ano, de acordo com especulações na internet. Os boatos começaram após a produtora do filme lançar sua programação futura e ter uma obra audiovisual ainda sem nome na data. Nada, porém, foi confirmado.

