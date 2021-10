Veja a programação dos cinemas em Fortaleza no fim de semana

Os cinemas de Fortaleza já estão funcionando. Com a reabertura da economia para evitar a disseminação do coronavírus, as salas retornaram com menor capacidade de pessoas. Mas a indústria cinematográfica continua a divulgar novos filmes. Por isso, veja os lançamentos da semana.

Um dos novos títulos é “O Último Duelo”, dirigido por Ridley Scott. A obra conta a história do último duelo permitido pela França no século XIV, que ocorreu entre Jean de Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris (Adam Driver) em meio à situação sociopolítica da “Guerra dos 100 Anos”.

Os dois eram amigos, mas se tornaram rivais. Tudo começou quando Marguerite (Jodie Comer), esposa de Carrouges, foi estuprada por Le Gris e decidiu acusá-lo publicamente. Por causa disso, inicia-se o duelo que coloca o destino dos três em risco.

Longa-metragem foi baseado no livro homônimo escrito por Eric Jager, especialista em literatura medieval. A narrativa, baseada em fatos reais, revela a brutalidade da sociedade francesa na época.

Outra estreia é “Halloween Kills: O Terror Continua”, de David Gordon Green. Após quatro décadas, Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) acredita que venceu o assassino Michael Myers (James Jude Courtney). Ela vai para o hospital com ferimentos graves após deixar o homem queimando vivo. Ele, porém, consegue fugir e passa a buscar por vingança.

Também há o lançamento de “Amarração do Amor”, filme brasileiro de comédia dirigido por Caroline Fioratti. No enredo, Lucas (Bruno Suzano) e Bebeu (Samya Pascotto) decidem oficializar seu relacionamento.

Tudo parece bem, mas descobrem que a religião se torna um ponto de discórdia entre suas famílias. O pai da noiva luta para manter suas tradições judaicas, enquanto a mãe do noivo tenta seguir com a umbanda.

Algumas obras ainda estão em cartaz, como “007: Sem Tempo para Morrer”, de Cary Fukunaga; “Venom: Tempo de Carnificina”, de Andy Serkis; “Ainbo: A Menina da Amazônia”, de Richard Claus; e “Patrulha Canina: O Filme”, de Callan Brunker.

Cinépolis

- "007: Sem Tempo para Morrer"

- "Halloween Kills: O Terror Continua"

- "Venom: Tempo de Carnificina"

- "O Último Duelo"

- "Amarração do Amor"

- "Fátima: A História de um Milagre"

Onde: Riomar Fortaleza, Riomar Kennedy e North Shopping Jóquei

Centerplex

- "Venom: Tempo de Carnificina"

- "Amarração do Amor"

- "Halloween Kills: O Terror Continua"

- "Fátima: A História de um Milagre"

- "007: Sem Tempo para Morrer"

- "Patrulha Canina: O Filme"

- "O Último Duelo"

Onde: Via Sul Shopping e Grand Shopping Messejana

UCI

- "Amarração do Amor"

- "Halloween Kills: O Terror Continua"

- "O Último Duelo"

- "007: Sem Tempo para Morrer"

- "Ainbo: A Menina da Amazônia"

- "Fátima: A História de um Milagre"

- "Patrulha Canina: O Filme"

- "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis"

- "Venom: Tempo de Carnificina"

- "Tom & Jerry: O Filme"

Onde: Iguatemi Fortaleza e Shopping Parangaba

Cinema Benfica

- "Halloween Kills: O Terror Continua"

- "Fátima: A História de um Milagre"

- "Venom: Tempo de Carnificina"

- "Pedro Coelho 2: O Fugitivo"

- "O Filho Único do Meu Pai"

- "007: Sem Tempo para Morrer"

- "Patrulha Canina: O Filme"

Onde: Shopping Benfica

Cinema do Dragão

- "Bagdá Vive em Mim"

- "Meu Fim, Meu Começo"

Onde: no Dragão do Mar

