Morre única brasileira que gravou com Beatles; conheça Lizzie Bravo

Lizzie Bravo participou da gravação da música Across the Universe, dos Beatles, em Londres, no ano de 1968. Conheça a história da única brasileira a gravar com a banda britânica

Morreu nessa segunda-feira, 4 de outubro (04/10), aos 70 anos de idade, a cantora e fotógrafa carioca Lizzi Bravo, após complicações no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca - problema congênito que enfrentava. A artista ganhou notoriedade por ter sido a única brasileira a participar de uma gravação com os Beatles. Lizzi cantou no coro da música "Across the Universe", lançada em 1970 no álbum “Let it be”.

A paixão pela banda de rock inglesa já fazia parte da história de Elisabeth Villas Boas Bravo desde seus 14 anos, quando decidiu trocar o apelido de "Beth" para "Lizzie". A ideia veio após ouvir John Lennon cantando a música “Dizzy Miss Lizzy”, de Larry Williams, cujo refrão diz “Você me deixou tonto, senhorita Lizzy”.

No ano seguinte, em 1967, Lizzie ganhou dos pais uma viagem de férias para Londres, em comemoração aos seus 15 anos. Ao chegar em Londres, na companhia de algumas amigas, ela passava os seus dias em frente ao estúdio Abbey Road e a outros pontos frequentados pelos Beatles, esperando por uma possibilidade de encontrá-los.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Documentário com Paul McCartney estreia em setembro no Star Plus

50 anos de "Imagine": filme de John Lennon está disponível em streaming

The Beatles: Música inédita de John Lennon será leiloada

Devido à insistência durante um ano, o grupo de meninas acabou chamando a atenção dos Beatles, que paravam para conversar e tirar fotos com elas. Foi quando então, em 1968, Paul McCartney saiu do estúdio e perguntou se elas conseguiam sustentar uma nota aguda. Juntamente com uma amiga, Lizzie entrou no estúdio e durante duas horas cantaram vocais para a música 'Across the Universe', dividindo o microfone com John e Paul.

"Estavam os quatro beatles lá dentro, mais a equipe técnica e o George Martin [produtor da banda]. Todos nos cumprimentaram e já estavam bem familiarizados conosco. Paul tocou a música no piano e disse que tínhamos que cantar bem agudo", relatou Lizzie em entrevista ao Globo, em 2016.

Em 1969, a cantora retornou ao Rio de Janeiro, porém, dessa vez, devido à gravação, começou a participar ativamente da história da música brasileira, sendo convidada para participar de produções, eventos e entrevistas para veículos de comunicações. Ela foi casada com Zé Rodrix e foi a inspiração para a canção "A esperança de Óculos", do compositor.

Além de cantar, Lizzie fotografou diversos famosos. Por fim, a artista lançou o livro 'Do Rio a Abbey Road', em 2020. O prefácio foi escrito pelo inglês Mark Lewisohn, seu amigo e autor de importantes obras sobre a trajetória dos Beatles. No texto, Lewisohn relembrou o dia em que leu, aos 9 anos, que duas garotas haviam sido convidadas para cantar com os Beatles: “Quando eu tinha 9 anos, eu queria ser Lizzie Bravo", contou.

Tags