Exposição sobre Raul Seixas abre para visitações presenciais na quarta, 13

19:01 | Out. 11, 2021

O Espaço Cultural Bruta Flor promove a exposição "Carpinteiro do Universo" entre quarta-feira, 13, e domingo, 17, em formato presencial

A primeira década de trabalho artístico de Raul Seixas (1945 - 1989) não foi de grande sucesso. Após o fracasso da banda “Raulzito e os Panteras”, composto por jovens pouco experientes no mercado fonográfico, ele decidiu enveredar pela produção musical. Foi assim que participou do projeto “Sociedade da Grã-Ordem Kavernista Apresenta Sessão das 10”, lançado há 50 anos e que conta com participação de nomes como Sérgio Sampaio, Edy Star e Miriam Batucada.

Na época, a obra obteve uma certa repercussão positiva entre pessoas da contracultura, mas foi impedida de circular ao sofrer com a censura. Cinco décadas depois, o conteúdo se tornou conhecido entre os fãs da música brasileira e é um objeto raro. Agora, o álbum também virou o mote da exposição “Carpinteiro do Universo”, que estará aberta entre quarta-feira, 13, e domingo, 17, no Espaço Cultural Bruta Flor.

A mostra ainda tem o objetivo de recordar a trajetória de Raul Seixas, que teria 76 anos se ainda estivesse vivo. Dono de canções como “Maluco Beleza”, “Metamorfose Ambulante”, “Ouro de Tolo” e “Sociedade Alternativa”, ele foi um dos principais representantes de uma juventude frustrada pelas promessas de desenvolvimento econômico e pela ditadura militar (1964 - 1985).

Entre os conteúdos que fazem parte da exposição, estão discos, livros e outros objetos pessoais do cantor. Também há a última blusa que Raul Seixas utilizou em vida. Além disso, o espaço recebe a banda Cancerianos Duo, que fará um tributo ao compositor no sábado, 16, a partir das 19 horas.

Exposição “Carpinteiro do Universo”

Quando: de quarta-feira, 13, a domingo, 17; quarta, das 12h às 18 horas; quinta a sábado, das 12h às 23 horas; domingo, das 12h às 16 horas

Onde: no Espaço Cultural Bruta Flor (rua Antonio Augusto, 806 - Meireles)

Mais informações e reservas: pelo número (85) 98520-4125



