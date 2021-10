GTA: versão remasterizada dos jogos será lançada ainda em 2021

21:11 | Out. 08, 2021

Nesta sexta-feira, 8, a Rockstar Games anunciou a coletânea GTA: The Trilogy - Definitive Edition, que reunirá versões remasterizadas de GTA III, GTA: Vice City e GTA: San Andreas. Os jogos serão atualizados e têm previsão de lançamento ainda para o ano de 2021.

Em anúncio oficial, a Rockstar garantiu que a coletânea irá “apresentar diversos updates, incluindo melhorias nos gráficos e modernização na jogabilidade em todos os três títulos, sempre buscando manter os visuais e qualidades do clássicos originais”, porém, não concedeu mais detalhes sobre as melhorias que serão aplicadas aos jogos.

Clique aqui para ver o vídeo ou veja abaixo o teaser publicado nas redes da Rockstar:



A Rockstar também prometeu uma série de conteúdos exclusivos e temáticos para GTA Online, incluindo novas skins e customizações para carros. Nos primeiros meses, a trilogia será adaptada para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, em comemoração ao 20º aniversário de lançamento do "Grand Treft Auto 3” para PlayStation 2, lançado em 22 de outubro de 2001. No ano que vem, a coletânea também ficará disponível para Android e dispositivos IOS.



