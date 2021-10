Dia das Crianças: veja programação infantil de outubro no Dragão do Mar

O Dia das Crianças é comemorado amanhã, 12 de outubro, e muitos espaços culturais já divulgaram sua programação voltada para o público infantil. No Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, haverá ações destinadas aos pequenos até o fim do mês.

Nesta terça-feira, haverá exibição gratuita e presencial do “Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual” na Praça Verde. O evento contará com seis curtas-metragens, como “Dalivincasso”, dirigido por Marcelo Castro e Marlon Tenório.

Na história, um quadro de dois pintores, Salvador Dalí e Pablo Picasso, chega a um museu em uma noite chuvosa. O trabalho está em uma caixa molhada, que pinga sobre a pintura e amolece a tinta. Essa situação liberta os artistas.

Outros filmes serão: “Seed”, de Fabrício Rabachim e Flávia Rabachim; “Dela”, de Bernard Attal; “Mytikah: O livro dos heróis - Clara Camarão”, de Hygor Amorim e Jonas Brandão; “Brinquedo Novo”, de Rogério Boechat; e “Árvores Gêmeas”, de Emmanuel Ollivier.

O evento também contará com performance da companhia Circo Lúdico Experimental, que apresentará “7 Gatos Pingados”. O encerramento ficará sob responsabilidade de Luiza Nobel, que fará um pocket show.

Durante o mês, o Dragão do Mar também promove a oficina virtual “Brincando de Circo”, com Sâmia Bittencourt, que acontece no próximo domingo, 17 de outubro. A atriz e palhaça ensinará técnicas básicas de circo para as crianças, com o objetivo de desenvolver a autonomia e a criatividade.

Ainda terá a exibição presencial do espetáculo “O Regresso dum Barquinho de Papel”, do Cangaias Coletivo Teatral. O conteúdo, que ocorre no dia 24, apresenta uma fábula que trata de infância, gênero e amizade.

A programação do mês acaba com a apresentação "O Gran Circo Malabar", do Coletivo FusCirco. O evento, que será em formato virtual, terá o palhaço Pitchula conduzindo o público pelo universo circense.

Programação completa



12/10

16 horas - Distribuição de ingressos gratuitos do Cine Miau

17h30min - Performance “7 Gatos Pingados”, da Cia Circo Lúdico Experimental

18 horas - Sessão 1 do Cine Miau

19 horas - Pocket show com Luiza Nobel

Onde: na Praça Verde Historiador Raimundo Girão (rua José Avelino, s/n)

16/10

15 horas - Sessão 1 do Cine Miau

16 horas - Sessão 2 do Cine Miau

Onde: no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

17/10

15 horas - Sessão 1 do Cine Miau

16 horas - Sessão 2 do Cine Miau

Onde: no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

17 horas - Oficina “Brincando de Circo”, com Sâmia Bittencourt

Onde: no YouTube do Dragão do Mar

24/10

17 horas - Espetáculo "O Regresso dum Barquinho de Papel", do Cangaias Coletivo Teatral

Onde: no teatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

31/10

17 horas - Espetáculo "O Gran Circo Malabar", com Coletivo FusCirco

Onde: no YouTube do Dragão do Mar



