Fim da pandemia? Wesley Safadão faz declaração polêmica no show em Cancún

A transmissão ao vivo do "WS Weekend" aconteceu neste domingo, 10 de outubro, no YouTube do cantor

Após cerca de um ano e meio de pandemia, Wesley Safadão viajou até Cancún para voltar com os shows. Com início na última sexta, 8 de outubro, e programado para até o dia 12 de outubro, o "WS Weekend" reuniu diversas celebridades no México, incluindo a dupla sertaneja Matheus e Kauan e o humorista Tirullipa. Confira um resumo do que aconteceu até o momento.

Shows



Diretamente do Grand Oasis Cancun, o cantor reuniu amigos, parceiros e fãs no México para realizar a festa. Anunciado em julho, o evento já tinha todos os pacotes vendidos no mês de agosto, que incluem hospedagem, open food, open bar e translado. Neste domingo, 10 de outubro, a festa foi transmitida ao vivo no YouTube e teve a participação de Marcelo Falcão, Matheus e Kauan, Eme DJ, The Otherz, MC Matheuzinho, Bell Marques, além do próprio Safadão.

"Esse momento é de gratidão, agradecer muito por esse momento, a todas as pessoas que torcem pelo sucesso do próximo, queria agradecer em especial meu povo do Ceará, meu berço e de onde eu tenho muito orgulho de ter vindo. Isso aqui não é só meu, é de todos os artistas que toparam participar, é de todas as famílias e pessoas do mundo inteiro que vieram curtir, é da produção, da galera que está assistindo de casa, só posso agradecer mesmo, está tudo maravilhoso", declarou o cantor de forró.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fim da pandemia?

Apesar das declarações do Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS) em julho deste ano, dizendo que "a pandemia está longe de acabar", Safadão comemorou no show o "fim da pandemia". "Vamos levantar o copo e fazer um brinde, agora. Vamos brindar a alegria, a saúde, a felicidade, ao retorno dos shows, ao fim da pandemia. Vamos brindar, vamos brindar, vamos brindar", afirmou.

Esta não é a primeira vez que o cantor se envolve em polêmicas relacionadas à pandemia. Recentemente, ele e a esposa Thyane Dantas foram indiciados por vacinação irregular. Safadão teria supostamente escolhido um local para se vacinar, diferente do que constava no agendamento, para tomar o imunizante da Janssen, que necessita apenas de uma dose. Já a esposa do cantor, não havia sido agendada, mas tomou a vacina no mesmo dia que o marido e foi acusada de furar a fila.

Cremosinho no WS Weekend



Um momento do show foi quando o humorista Cremosinho subiu no palco ao lado de Tirullipa para revelar que tinha feito uma tatuagem em homenagem ao cantor. O criador de conteúdo digital mostrou que tinha tatuado "WS", a logo de Safadão. O cantor e o público ficaram chocados com a revelação.

Desde a polêmica envolvendo Xand Avião, em que Cremosinho teria sido humilhado pelo cantor, o humorista passou a ser visto frequentemente com Wesley Safadão, que teria acolhido o rapaz após o acontecido.

Nas redes sociais, Cremosinho tem compartilhado fotos e vídeos no evento em Cancún. "Humildade venceu, o mago véi tá no México, na live do safadão, uma frase que é certa, os humilhados serão exaltados, e Deus tá exaltando o mago véi aqui!", escreveu em uma publicação.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Wesley Safadão (@wesleysafadao)

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags