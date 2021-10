Chico César e Geraldo Azevedo virão a Fortaleza em 2022

"Chico e Geraldo pegam a estrada pra finalmente apresentar para o Brasil o show Violivoz", anunciaram nas redes sociais os cantores Chico César e Geraldo Azevedo nesta segunda, 11. A turnê conjunta da dupla, que estava prevista para acontecer a partir de maio do ano passado, foi reagendada e terá partida neste mês. O show em Fortaleza, que teve dois adiamentos, será realizado agora em 22 de janeiro de 2022.

Sobre o assunto Elba Ramalho celebra 40 anos de carreira em live com Fagner

Selvagens à Procura de Lei faz show presencial em homenagem a Belchior

Além do estereótipo: veja lista de músicos nordestinos de diferentes ritmos

Pouco antes do início oficial da pandemia no Brasil, Chico e Geraldo divulgavam a futura turnê que marcaria a primeira vez que os artistas iriam estar juntos no palco, acompanhados apenas de seus violões. A estreia do encontro musical, agora, será em 29 de outubro, data do show em Recife.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os shows apresentarão clássicos dos repertórios dos dois artistas, bem como canções compostas exclusivamente para o projeto, como a parceria "Nem na rodoviária", lançada em agosto do ano passado.

A turnê passará por Natal, Aracaju, Maceió, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, João Pessoa e terá encerramento em Fortaleza, em 22 de janeiro de 2022.

Na Capital cearense, a apresentação da turnê "Violivoz" ocorreria em 22 de maio de 2020 no BNB Clube, data posteriormente reagendada para 19 de setembro de 2020 pela casa. Informações detalhadas sobre a nova data não foram divulgadas.

Os shows seguirão os devidos protocolos sanitários referentes a cada cidade pela qual a turnê passará, mas detalhes sobre locais e regras ainda serão compartilhados em breve pelas equipes dos músicos.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui



Tags