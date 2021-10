Elba Ramalho celebra 40 anos de carreira em live com Fagner

Elba Ramalho chega às quatro décadas de carreira com trabalhos que marcaram várias gerações. A cantora, que percorre ritmos como MPB, xote e baião, comemora a data com uma live no fim de outubro. Na transmissão ao vivo “Elba Ramalho e Covidados”, ela se apresentará ao lado de três artistas, incluindo o cearense Fagner.

Além dele, Zeca Baleiro e Toni Garrido estarão presentes. “Será uma honra dividir o palco com amigos queridos, mais do que artistas talentosos, são amigos que eu admiro”, disse a artista em texto divulgado para a imprensa.

No dia, a cantora apresentará um repertório que passa por forró, xote, baião e frevo, além de clássicos como Gonzagão, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. Ela também cantará seus maiores sucessos, como “Gostoso Demais”, “Aconchego”, “Dia Branco”, “Chão de Giz”, “Bate Coração” e “Frevo Mulher”.

O show ocorrerá no dia 29 de outubro, com exibição gratuita pelo canal do YouTube do Teatro Bradesco. Evento começa às 20 horas e contará com audiodescrição e acessibilidade em Libras.

Com vários marcos em sua carreira, Elba Ramalho recebeu dois prêmios no Grammy Latino, em edições distintas, por causa dos álbuns “Qual o Assunto Que Mais Lhe Interessa” (2008) e “Balaio de Amor” (2009).

Elba Ramalho e Convidados

Quando: sexta-feira, 29 de outubro, às 20 horas

Onde: no canal do YouTube do Teatro Bradesco



