Além do estereótipo: veja lista de músicos nordestinos de diferentes ritmos

No Dia do Nordestino, conheça artistas que fogem dos estereótipos e são sucesso em suas áreas

“Quem esquece de onde veio não sabe para onde vai. Sou vida difícil e dura, sou Nordeste brasileiro”, versa Bráulio Bessa. Assim como ele, há diversos famosos que carregam referências fortes do Nordeste: Juliette com seus cactos, Whindersson Nunes com seu humor, Xand Avião com seu forró, entre outros.

Nordestinos costumam ter muito orgulho de sua origem e referências, por isso há tantos artistas da região que faz questão de usar símbolos que representem sua cultura. Mas há também músicos nordestinos que passeiam por outras referências e fazem sucesso com suas singularidades.

Para celebrar o Dia do Nordestino, 8 de outubro, o Vida&Arte preparou uma lista com personalidades nordestinas que se destacam na arte, independente dos esteótipos. Confira:

1. Matuê

Nascido em Fortaleza, Ceará, e criado em Oakland, na Califórnia (EUA), Matuê é conhecido como um cantor de trap, subgênero do rap. Em setembro de 2020, chegou a quebrar o recorde de melhor estreia na versão brasileira do Spotify com o álbum "Máquina do Tempo", alcançando 4,6 milhões de reproduções nas primeiras 24 horas.

2. Pitty

Um dos nomes mais conhecidos do rock brasileiro contemporâneo, Pitty é natural de Salvador, Bahia. Já venceu prêmios importantes da música, com Melhores do Ano, Associação Paulista de Críticos de Arte, Prêmio Multishow de Música Brasileira e o MTV Video Music Brasil, além de ter sido indicada quatro vezes ao Grammy Latino.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por ⚡️PITTY⚡️ (@pitty)

3. Don L

Don L é um dos fundadores do grupo "Costa a Costa", que fez sucesso no cenário hip hop fortalezense dos anos 2000. Apesar dos muitos anos de carreira, o primeiro álbum solo veio em 2017, o "Roteiro pra Aïnouz, Vol. 3", inspirado no cinema de Karim Aïnouz, diretor cearense premiado em Cannes.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Don L (@donl)

4. Far From Alaska

Formada em 2012 em Natal, Rio Grande do Norte, o grupo de rock Far From Alaska nasceu da união de ideias e influências dos amigos Emmily Barreto (vocais), Cris Botarelli (Steel Guitar, Sintetizador e vocais), Rafael Brasil (guitarra), Edu Filgueira (baixo) e Lauro Kirsch (bateria). Possui dois álbuns de estúdios, o "modeHuman", lançado em 2014, e o "Unlikely", lançado em 2017.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Far From Alaska (@farfromalaska)

5. Lara Silva

Natural de Fortaleza, Lara ficou conhecida através de vídeos dançando funk nas redes sociais. Ela se mudou para São Paulo após receber uma proposta de um empresário para se tornar uma cantora de funk. Já lançou "Para e Repara", parceria com MC WM e Mad Dogz, "Pegando Fogo", com Pocah, e "Pode Ser Seu", com Japinha Conde.

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Lara Silva

