Projeto Pôr do Sol recebe Pedro Frota e Dayana Silver na Barra do Ceará

O Projeto Pôr do Sol acontecerá neste domingo, 10, na Barra do Ceará. Evento terá apresentações de Pedro Frota e Dayana Silver

O Projeto Pôr do Sol realiza uma nova edição na Barra do Ceará neste domingo, 10 de outubro. O caminhão itinerante começa a percorrer o bairro a partir das 16h30min, mas suas apresentações também serão exibidas em formato on-line.

Na data, haverá a presença do cantor, compositor e violonista Pedro Frota. Neste ano, estreou o show “No Ceará se tem disso sim”, que conta com composições inspiradas nos ritmos nordestinos.

Considerado um dos nomes da nova geração de músicos cearenses, ele traça uma carreira autoral. Seu primeiro single, “Tão Falando Por Lá”, foi lançado há dois anos.

Outra artista que estará presente é Dayana Silver, que começou sua trajetória artística há uma década. Ela, que possui um repertório voltado para o pop atual, também toca violão e apresenta versões acústicas de estilos diversos.

O Projeto Pôr do Sol acontece mensalmente na Barra do Ceará. Também está presente uma vez por mês na Messejana e no Lago Jacarey.

A cada duas semanas, o evento continua ocorrendo com Felipe Adjafre na avenida Beira Mar. Todos os conteúdos são transmitidos no perfil do Instagram da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor).

Pôr do Sol Fortaleza – Barra do Ceará

Quando: domingo, 10, às 16h30min

Onde: no perfil do Instagram @secretariadoturismodefortaleza



