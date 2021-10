Niack de "Oh Juliana" lança novo hit que mistura funk com bregadeira

Aos 19 anos, Niack é um dos novos nomes do funk e já começou gigante. Ele é dono dos hits “Oh Juliana” e “Na Raba Toma Tapão”, acumulando mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. O cantor lança nesta sexta-feira, 8 de outubro, mais um hit: “Toma de Quebrada”. A faixa é uma parceria com Boyzinho e mistura funk com bregadeira. Em entrevista exclusiva ao O POVO, ele conta detalhes sobre a carreira e planos para o futuro.

Niack é o nome artístico de Davi Alexandre Magalhães de Almeida. O cantor escolheu o nome a partir de “Nicolas”, pensando inicialmente em usar o apelido “Nick”, mas como já existia o registro, optou por acrescentar o “a”, formando Niack. Nascido em Ribeirão Preto, no dia 9 de outubro de 2002, o artista aprendeu na adolescência a escrever e produzir músicas sozinho.

Em 2019, Niack deu os primeiros passos na carreira artística, mas decidiu dar uma pausa devido uma fase difícil de sua vida. Foi em 2020 que ele entrou com tudo, criando primeiro um canal no YouTube para divulgar suas músicas. Desde o início, ele já sabia que queria estar no funk. “Sempre escutei funk e é o estilo que eu mais gosto de fazer. Quis partir pro funk mandelão, que é o funk mais de rua, pro pessoal dançar”, conta.

Em 9 de agosto, a vida de Niack mudou completamente ao lançar a música “Oh Juliana”. Atualmente, o clipe conta com mais de 273 milhões de visualizações no YouTube e fez o jovem se tornar conhecido em todo o País. Mas a “Juliana”, na verdade, não existe, foi apenas uma personagem criada para a canção. Na verdade, antes dela, ele já tinha seu primeiro hit. “Na Raba Toma Tapão” surgiu em junho e acumula mais de 136 milhões de views.

Neste ano, o cantor participou pela primeira vez de um feat internacional, “Vida”, com Maejor e Sofía Reyes. Ele adiantou que planeja outras parcerias com artistas de fora e tem algumas músicas prontas, mas sem data de estreia ainda. “Muito gratificante para mim que o pessoal lá de fora tenha visto meu trabalho e escutado. Fico muito feliz”, diz. Niack também conta que Jason Derulo chegou a gravar uma versão de “Oh Juliana” e apesar de não ter lançado oficialmente, ficou muito feliz com o reconhecimento.

Ainda sobre os planos para o futuro, ele revela seu sonho de parceria: Anitta. “É uma menina muito gente boa. Sempre que eu tô postando, marcando, ela responde. Conversou comigo como se eu fosse uma pessoa bem famosa. Ela é muito humilde. É uma das artistas que eu tenho muita vontade de gravar e de conhecer pessoalmente”, declara.

Nesta sexta, 8 de outubro, Niack lança seu próximo hit: “Toma de Quebrada”, parceria com Boyzinho, o Rei da Bregadeira. A música mistura funk com bregadeira e é a primeira vez que o artista se aventura fora do seu gênero musical. “A letra foi feita há dois anos pelo Boyzinho. Foi fácil, porque já tava pronta, não precisei mudar nada, já tava muito boa”, conta com exclusividade ao O POVO.

Esse é só o primeiro passo de Niack para fora do funk, que apesar de se identificar muito com o estilo musical, revela seu desejo de cantar outros gêneros. O artista também sonha em lançar seu primeiro DVD, já incluindo diferentes tipos de músicas. “Quero ser um artista plural, que lança diversos estilos e agrada todos os públicos”, conta.

Além da carreira musical, Niack se faz muito presente nas redes sociais. Ele mantém um canal no YouTube com sua namorada, Aline, onde grava trollagens, challenges e vlogs. “Sempre gostei do YouTube. Nós temos feito esses vídeos e a galera tem gostado. Na verdade, desde 2013 tô na plataforma e já tive vários canais”, revela. “Os vídeos cativam mais os fãs e eu tenho feito isso com esse intuito. É isso que a gente quer, trazer os fãs para perto”, afirma. O cantor não apenas produz conteúdo para a plataforma, mas também consome outros criadores de conteúdo, como Júlio Cocielo.

Fora os vídeos, ele também adora podcast e aprende mais sobre a carreira artística com outros famosos que produzem esse tipo de conteúdo. “Gosto de ficar vendo e escutando histórias de outros artistas para entender como funciona. Como sou muito novo, vou fazer dois anos de carreira, tenho que aprender muita coisa. Tenho visto podcasts para ficar por dentro do mundo da música”, conta.

Niack também fala sobre a importância das redes sociais em sua carreira. “Sou muito grato à internet, ao TikTok, às redes sociais, porque eu cresci graças às plataformas de vídeo. Posso falar que minhas músicas explodiram lá. Se não fosse essas plataformas, minha caminhada na música seria bem mais difícil”, declara. Ele também revela a existência de um projeto, ainda secreto, em parceria com o TikTok.

Para o ano que vem, o cantor espera a volta dos shows. “Estou com as expectativas lá em cima”, conta e ainda faz um pedido aos fãs para que o retorno se dê o mais rápido possível: “se você não se vacinou, se vacine. Se você quer curtir um show meu, se vacine, porque ano que vem… esquece! Vai ter bastante show, tenho certeza, estou com essa positividade. Espero que tenha carnaval também, porque quero fazer show no carnaval”. E claro, confirmou que terá show em Fortaleza. “Tô muito louco para conhecer aí”, afirmou.



Confira o novo hit de Niack com Boyzinho, "Toma de Quebrada":

