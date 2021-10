Cearense MCharles, novo nome do trap, lança primeiro single autoral

O trap surgiu no início dos anos 2000 como uma variação do rap tradicional nos Estados Unidos. Esse subgênero começou a se popularizar mais em território brasileiro com o sucesso do fortalezense Matuê. O artista, que continua a quebrar recordes nas plataformas de streaming com seus lançamentos, é um dos precursores no Brasil. Agora, um outro cearense entra no radar de novas promessas para o gênero: o MCharles.

Nascido em Juazeiro do Norte, o rapper lançou sua primeira música autoral nesta sexta-feira, 8 de outubro. “Suas Curvas” já está disponível nas plataformas de streaming e também conta com um videoclipe em seu canal do YouTube.

A canção aborda uma das temáticas mais tradicionais da indústria fonográfica: o amor e a paixão. Na letra, entoa: “Silêncio - a melhor resposta que posso lhe dar quando tiver com raiva de algo que desconheço / Milênio - pode ser o tempo tão esperado pra poder tá do seu lado e falar o quanto lhe desejo / Gênio - foi quando eu lhe fiz o primeiro pedido e tive certeza do nosso grande recomeço / Sei que no começo foi difícil nada tão propício, mas agora posso lhe dizer que dou um jeito”.

O single teve direção artística de Nicholas Magalhães, cantor e baterista do Selvagens À Procura de Lei. Já o clipe teve direção de Rafael Carvalho e foi gravado em São Paulo com o objetivo de mostrar que o Ceará está presente no Sudeste.

Em suas redes sociais, escreveu: “Este lançamento significa demais pra mim, pois, além de ser um dos meus primeiros trabalhos solo na música e a primeira prestes a ser lançada, ela foi dedicada a uma garota muito importante para mim, de um grande significado em minha vida”.

“Também sinto que vai ser muito importante como porta de entrada do novo Mcharles que está por vir na cena do hip hop e deste mundo musical e mais artístico, além do ambiente das batalhas”, disse.

MCharles começou sua carreira artística aos 18 anos, quando passou a participar de duelos em um shopping de sua cidade. Após esse começo, batalhou e ganhou em alguns eventos, como “Batalha do Tanque”, no Rio de Janeiro, “Batalha do Museu”, em Brasília, “Batalha da Aldeia”, em São Paulo” e “Duelo Nacional de MCs, em Belo Horizonte.

Neste ano, ficou em primeiro lugar na “Batalha da Brasilândia”, que acontece na capital paulista. Ele se tornou o campeão nacional após competir com outros oito MC’s.

