10 músicas para o fim de semana; de Justin Bieber a João Gomes

Beliebers se preparem, porque tem música nova de Justin Bieber e lançamento da "Complete Edition" do álbum "Justice". Tem também a estreia de Jesy Nelson na carreira solo com "Boyz" feat Nicki Minaj, além de música nova da banda Måneskin e clipe de Kylie Minogue. Para aqueles que preferem música nacional, não se preocupe! Tem João Gomes no piseiro, tem parceria de Lulu Santos com Melim e funk com Niack. O Vida&Arte fez uma seleção com os principais lançamentos do mundo da música. Confira:

1. Justin Bieber - Ghost



Novo clipe de Justin Bieber está no ar! "Ghost" foi dirigido por Colin Tilley e tem a participação de Diane Keaton, que interpreta a avó do cantor, e mostra a relação próxima dos dois. Justin também lançou uma "Complete Edition" de "Justice", álbum que foi lançado em março. O disco conta com três novas músicas: "Hailey", "Angel's Speak" e "Ghost".

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

Clique aqui para ouvir o álbum completo no Spotify

2. Jesy Nelson e Nicki Minaj - Boyz



Ano passado, Jesy Nelson anunciou sua saída do grupo britânico Little Mix. Nesta sexta (08/10), a cantora lançou seu primeiro trabalho solo, "Boyz", em parceria com Nicki Minaj. A música mistura pop e hip hop e ganhou um clipe com muita coreografia.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. Niack e Boyzinho - Toma de Quebrada



Dono dos hits “Oh Juliana” e “Na Raba Toma Tapão”, acumulando mais de 400 milhões de visualizações no YouTube, Niack lançou nesta sexta-feira, 8 de outubro, mais um hit: “Toma de Quebrada”. A faixa é uma parceria com Boyzinho e mistura funk com bregadeira. Em entrevista exclusiva ao O POVO, ele contou detalhes sobre a produção.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

4. Gabi Martins e João Gomes - Joga o Laço



A ex-BBB Gabi Martins se uniu a João Gomes para lançar a música "Joga o Laço". A faixa faz parte do novo projeto da cantora, o EP "Chama no Piseiro".

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

5. Måneskin - MAMMAMIA



A banda italiana de rock Måneskin lançou mais uma música: MAMMAMIA. O grupo é composto por Damiano David, no vocal, Victoria De Angelis, no baixo, Thomas Raggi, na guitarra, e Ethan Torchio, na bateria. Em 2021, ganharam reconhecimento depois da vitória no Eurovision Song Contest, com a canção "Zitti e Buoni".

Clique aqui para ouvir no Spotify

6. Lauren Jauregui - Colors



Depois de um bom tempo sem lançar novas faixas, Lauren Jauregui, ex-Fifth Harmony, lançou a música "Colors". A melodia conta com acordes de piano e a canção conta com uma letra emocionante.

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Agnes Nunes - Última Dança



A baiana Agnes Nunes lançou a música e o clipe "Última Noite". A cantora tem apenas 19 anos e foi responsável pela composição da letra. A canção traz elementos do forró com uma letra romântica.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

8. Morenna e BK – Euro

“Euro” é uma parceria de Morenna com BK e é o primeiro vídeo da cantora gravado no Rio de Janeiro. “O clipe busca mostrar uma relação real, com sentimentos verdadeiros e um pouco menos da romantização extrema que, muitas vezes, gera mais expectativa e frustração do que apoio nas ações”, explica Morenna em entrevista exclusiva ao O POVO.

Clique aqui para ouvir no YouTube

9. Kylie Minogue e Years & Years - A Second to Midnight

A cantora australiana Kylie Minogue trouxe referências dos anos 70 para a canção "A Second to Midnight". A música faz parte do álbum "Disco", que terá uma nova versão em 12 de novembro com diversas parcerias, como Dua Lipa.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

10. Lulu Santos e Melim - Inocentes



Lulu Santos lançou a música "Inocentes", parceria com a banda Melim. Essa é a segunda parceria deles, que lançaram "Cabelo de Anjo" no ano passado.

Clique aqui para ouvir no YouTube

