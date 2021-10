Casa Barão de Camocim abre exposição sobre identidade negra no Ceará

No Ceará, existe uma narrativa que percorre os pensamentos de muitas pessoas: a de que não existe negros no estado cearense. Isso, porém, não é verdade. De acordo com dados levantados pela Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) de 2019, 72% da população se declarou preta ou parda. Com o objetivo de enfrentar essa negação imposta, a exposição “Pra ficar claro, escureci” acontece na Casa Barão de Camocim até o dia 27 de outubro.

As obras expostas foram produzidas por artistas da periferia. São eles: Felipe Heloi, Nycolas Di, Tamires Ferreira e Robson Marques. Em suas produções artísticas, eles confrontam o discurso de inexistência dos negros no lugar em que vivem.

Também há trabalhos coletivos, como “Que negro/a é você?”, “Negro é cor?”, “Tinta Branca no Muro Preto” e “Oxalá e Negros no poder”. A mostra estará aberta para visitações de terça-feira a sábado e possui intérprete de libras.

A exposição foi realizada pelo projeto “Black Inktober”, iniciativa de quatro jovens que consiste em publicar ilustrações diárias que abordem a negritude durante o mês de outubro. Eles divulgam suas obras no perfil @blackinktober com a hashtag #BlackInktober, que tem o objetivo de pensar a representatividade dos negros por meio da arte.

Exposição “Pra ficar claro, escureci”

Quando: até 27 de outubro; de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 17 horas, e aos sábados, das 9h às 16 horas

Onde: na Casa do Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1632 – Centro)

Mais informações: no perfil do Instagram @blackinktober



