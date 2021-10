Menina com Balão: Obra do artista Bansky será leiloada no Reino Unido

A casa de leilões Christie's apresentou um díptico da famosa obra do grafiteiro britânico Banksy, "Menina com balão", cuja venda será realizada em Londres no dia 15 de outubro

Datado de 2005, o quadro em duas partes, que representa sobre fundo branco uma menina que deixa escapar um balão vermelho em forma de coração, tem preço estimado entre 2,5 e 3,5 milhões de libras (entre 18,1 milhões e 25,4 milhões de reais).

A imagem apareceu pela primeira vez em 2002 e se transformou em "uma espécie de leitmotiv" para Banksy e em "uma obra muito apreciada", disse à AFP Katharine Arnold, curadora da Christie's para arte contemporânea e do pós-guerra na Europa.

"Com essas imagens, [Banksy] consegue criar um sentimento e captar a essência e o estado de ânimo do momento", acrescentou. "Acredito que, depois de 18 longos meses de pandemia, encontramos uma verdadeira sensação de esperança e impulso com esta menina que libera o amor no mundo ao soltar o balão. E isso é absolutamente o que precisamos neste momento", opinou.

Outra versão de "Menina com balão", rebatizada de "Amor está no lixo" desde que sua autodestruição parcial chocou o mundo durante um leilão em 2018, será oferecida pela casa Sotheby's em Londres, em 14 de outubro. Seu preço é estimado em entre 4 e 6 milhões de libras (29 milhões e 43,6 milhões de reais).

Banksy se tornou mundialmente conhecido por suas obras pintadas às escondidas em paredes de edifícios em vários países. O artista urbano gosta de provocar e conscientizar através de sua arte. Ele já abordou temas como o Brexit e a imigração. Até o momento, sua identidade permanece desconhecida, mas sabe-se que ele é originário da cidade de Bristol, na Inglaterra.

