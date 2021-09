Sesc Dramaturgias: oficina de palhaçaria feminina está com inscrições abertas

O Sesc Dramaturgias abriu inscrições para três oficinas sobre palhaçaria, que ocorrem em outubro. O curso que ainda está com vagas disponíveis é “Palhaçaria Feminina”, ministrada por Selma Pavanelli.

Durante o evento, que acontecerá entre os dias 4 e 10 de outubro, a atriz, palhaça, artista circense e fundadora do Teatro Ruante se propõe a mostrar novas perspectivas para a produção de mulheres na área.

Técnicas clássicas, como gags, claques e cascatas, serão pensadas a partir do universo feminino. O objetivo é refletir sobre novas situações cômicas e estimular o desenvolvimento criativo das palhaças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação contará com acessibilidade em Libras e está aberta para mulheres a partir de 16 anos, com ou sem experiências. As vagas, que são gratuitas, podem ser reservadas por meio de formulário virtual.

Além desta formação, o Sesc Dramaturgias também promove as oficinas “O poder que a palhaça tem”, com Romana Melo, e “Os caminhos da dramaturgia circense’, com Rodrigo Robleño. Esses cursos já estão com com inscrições fechadas.

Sobre o assunto GP do Cinema Brasileiro: cearense "Pacarrete" recebe 15 indicações; confira lista

Meme de Chico Buarque: cantor vence ação judicial contra empresa

Netflix: conheça os filmes e séries mais populares do streaming

Programação do Sesc Dramaturgias

- Oficina "Palhaçaria Feminina”, com Selma Pavanelli

Quando: de 4 a 10 de outubro, das 19h às 21 horas

- Oficina "O poder que a palhaça tem!", com Romana Melo

Quando: de 11 a 15 de outubro, das 19h às 21 horas

- Oficina “Os caminhos da dramaturgia circense”, com Rodrigo Robleño

Quando: de 25 a 30 de outubro, das 19h às 21 horas

Oficinas do Sesc Dramaturgias

Quando: de 4 a 10 de outubro

Mais informações: inscrições abertas para a oficina “Palhaçaria Feminina” em formulário virtual



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags