Claudia Raia revela que já fingiu desmaio em motel: "fiz uma cena"

A atriz Claudia Raia disse que fingiu desmaio depois de perceber que os pés do pretendente eram mal cuidados

Claudia Raia revelou que já fingiu desmaiar em motel por não gostar dos pés do pretendente. Ela falou sobre o assunto em entrevista ao programa “Rock a 3”, na rádio Kiss FM.

Na ocasião, a atriz tinha combinado o encontro na praia, mas o homem teve que desmarcar. “Já fingi desmaio no motel. Gosto de reparar os pés, então marquei com o bofe na praia e ele não foi. Nos encontramos apenas à noite. Na hora que ele tirou o sapato no motel, não tinha como, não dava”, explicou.

Segundo a artista, ela nunca mais saiu com essa pessoa. “Fiz uma cena, falei que estava passando mal. Pedi para ele me levar para casa. Nunca mais saí com o bofe. Tem que cuidar dos pés. Pé não tem plástica. Então tem que ter cuidado”, continua.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Claudia Raia, o ator e apresentador Jarbas Homem de Mello, que é seu marido há quase uma década, tem pés bonitos. “O Jarbas tem um pé muito bonito, cuidado”, indica.

Sobre o assunto Modelo que fez clipe com Joelma faz post com namorada real

Casamento de Isadora Pompeo e Thiago Maia termina na Justiça; entenda

"Casamento não pode ser uma prisão": Will Smith confirma relação não-monogâmica

Tags