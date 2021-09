Fátima Bernardes será substituída por um mês no Encontro, diz colunista

Durante 30 dias, a apresentadora Fátima Bernardes será substituída pelos jornalistas Manoel Soares e Patrícia Poeta no programa Encontro, da Rede Globo. A informação é do colunista Léo Dias

A apresentadora Fátima Bernardes, do programa Encontro, da Rede Globo, se ausentará da atração a partir do dia 11 de outubro, com retorno previsto na segunda quinzena de novembro. De acordo com o colunista Léo Dias, do Metrópole, durante o período de 30 dias, os jornalistas Manoel Soares e Patrícia Poeta, do É de Casa, assumem o comando da programação matinal.

Em agosto deste ano, Fátima também teve de ser substituída ao relatar mal estar momentos antes de entrar ao vivo."Fui trabalhar normalmente, estava me sentindo bem, tive só uma dor de cabeça hoje cedo. A gente faz aquela teste rápido, do nariz, que acusou", disse a jornalista no Instagram. Na ocasião, a repórter Mona Lisa Duperron assumiu a apresentação.

Antes desse dia, Fátima só havia sido substituído em dezembro de 2020, devido a um procedimento cirúrgico - a retirada de um tumor no útero. Após duas semanas, a jornalista falou em suas redes sociais como estava sendo a recuperação. “Ja estou liberada pra dar pequenos passeios pelo condomínio, sem fazer esforço. Exercício, banho de mar e de piscina ainda estão na lista dos proibidos", contou.

