Call of Duty: Vanguard ganha data de lançamento e novos recursos

A rede de franquias De Bem com a Vida inaugurou nesta semana unidade no no Piso L1, próximo à Praça Central de Eventos do shopping RioMar Kennedy. É a quinta unidade da franqueadora NutriCeará no Estado. Mas para além da marca, o centro comercial ainda pretende abrir 10 unidades até dezembro de 2021, entre elas: Kopenhagen, YesLaser, Over e Loucos por Games.

Já a loja recém-inaugurada do De Bem com a Vida traz a proposta de variedade com mais de 3 mil itens, entre produtos naturais, graneis, suplementos esportivos, vitaminas e minerais, chás, garrafas térmicas etc.

“O mercado em Fortaleza é bastante competitivo, com muitas lojas e marcas, procuramos ser diferentes, ágeis e sempre trazer em primeira mão as novidades e eventos aos nossos clientes. Vivemos 24 horas por dia o setor de alimentação saudável e amamos o varejo!”, afirma o empresário e franqueado Marcelo Miranda.

