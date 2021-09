Roberto Lessa e Lucas Rocha lançam single "All Dogs Cry" na sexta-feira, 1º

Em um dia qualquer de chuva, o compositor, guitarrista e produtor Lucas Rocha estava caminhando a pé por seu bairro em São José do Rio Preto, em São Paulo, quando pensou na música “All Dogs Cry” pela primeira vez. Permeado pelas memórias de infância que o lugar lhe suscitava, gravou o início da canção com o celular, ainda no caminho para casa. Agora, a composição será lançada nesta sexta-feira, 1º de outubro.

Depois de tocar no violão e formatar a segunda estrofe, convidou o músico cearense Roberto Lessa para participar. Os dois tinham se conhecido alguns meses antes, após a formação do coletivo União Brasileira do Blues (UBB). O grupo, que tem por objetivo disseminar o blues produzido no Brasil, foi o responsável por unir os artistas.

Com mais de duas décadas de carreira e três anos de trabalho solo, Roberto escreveu e cantou a terceira estrofe, além do refrão da música. Os arranjos da guitarra também são de sua autoria.

“Quando o Lucas me convidou para tocar, ele me deu uma missão, que era compor a terceira estrofe da música, além de fazer a guitarra e pensar no arranjo. Essa terceira estrofe, eu compus e cantei também”, disse em suas redes sociais sobre o processo de produção.

A primeira parceria entre os dois estará disponível no Spotify. Os artistas também prometem outra música juntos, que está prevista para lançar em novembro deste ano.



