Filme de Teen Wolf é anunciado com estreia prevista para 2022

A plataforma de streaming Paramount+ anunciou hoje, sexta-feira, 24, um filme da série “Teen Wolf”, previsto para estrear em 2022. Segundo o portal estadunidense Variety, o longa-metragem será encabeçado por Jeff Davis, criador da série, e pode contar com o elenco original, que já estaria em negociações iniciais para reprisar os papéis.

Davis também irá desenvolver uma série para o serviço de streaming baseado nos livros “Wolf Pack”, escritos por Edo Van Belkom. O anúncio do filme acontece quatro anos após a exibição do último episódio de “Teen Wolf”. O material irá servir para atender aos pedidos de fãs da série por uma continuação da história sobre lobisomens.

“Teen Wolf” foi transmitida entre 2011 e 2017, em seis temporadas. A trama, ambientada na fictícia Beacon Hills, é protagonizada por Tyler Posey e também conta com Holland Roden, Dylan O'Brien, Tyler Hoechlin, JR Bourne, Colton Haynes, Linden Ashby, Dylan Sprayberry, Melissa Ponzio, Crystal Reed e Arden Cho no elenco.

Os episódios do seriado serão disponibilizados no Paramount+ em dezembro. O último deles, que encerrou a trajetória de Scott McCall (Posey), deixou pontas soltas na narrativa. Uma descrição do filme indica que uma figura antagônica sem precedentes surgirá na cidade e um McCall adulto deverá reunir forças novas e já conhecidas para enfrentá-la.

