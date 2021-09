Projeto Pôr do Sol recebe Bruna Ene e Edmar Gonçalves no domingo, 26

Edmar Gonçalves e Bruna Ene se apresentam no Projeto Pôr do Sol neste domingo, 26, que passa pelo Lago Jacarey

O Projeto Pôr do Sol passa pelo Lago Jacarey neste domingo, 26. As apresentações, que também são transmitidas pelo perfil do Instagram da Secretaria do Turismo de Fortaleza, começam às 16h30min.

Na data, um dos convidados para realizar um show no caminhão itinerante é Edmar Gonçalves, que fará sua estreia na iniciativa. O músico já lançou três trabalhos e participou de vários festivais. Suas músicas de maior destaque são “Canto sem eira nem beira” e “Miragem”.

A cantora e compositora Bruna Ene também estará presente. Ela, que já marcou presença em outra edição do evento, levará composições autorais como “Conselhos” e “Errante”.

O Projeto Pôr do Sol acontece mensalmente no Lago Jacarey. Também está presente uma vez por mês na Messejana e na Barra do Ceará.

A cada duas semanas, o evento continua ocorrendo com Felipe Adjafre na avenida Beira Mar. Todos os conteúdos são transmitidos no perfil do Instagram da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor).

Projeto Pôr do Sol

Quando: domingo, 26, às 16h30min

Onde: no Lago Jacarey e no perfil do Instagram @secretariadoturismodefortaleza



