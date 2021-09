14 músicas para o fim de semana; de BTS a Pabllo Vittar

Parceria de Coldplay com BTS, novo clipe de Pabllo Vittar, single de Manu Gavassi e álbum de Xand Avião são algumas das novidades deste fim de semana. O Vida&Arte fez uma seleção com os principais lançamentos do mundo da música. Confira:

1. Coldplay e BTS - My Universe



A banda britânica Coldplay se juntou ao grupo sul-coreano BTS para lançar a música "My Universe", cantada em inglês e coreano. A faixa faz parte do próximo álbum da banda, chamado "Music of the Spheres", previsto para ser lançado em 15 de outubro.

Clique aqui para ouvir no YouTube

2. Pabllo Vittar - Bang Bang



Após a apresentação icônica no MTV Miaw 2021, Pabllo Vittar lançou o clipe de "Bang Bang". A faixa faz parte de seu novo álbum "Batidão Tropical", considerado "o mais brasileiro de sua carreira".

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. Marília Mendonça e Maiara e Maraisa

Elas não estão de brincadeira! Maiara e Maraisa se uniram à Marília Mendonça para lançar três músicas em apenas uma semana. A primeira foi disponibilizada na terça (21/09) e se chama "Motel Afrodite". Agora, as rainhas da sofrência lançaram "Não sei o que lá" e "Todo Mundo Menos Você". As faixas integram o EP do trio: "Patroas 35%".



Clique aqui para ouvir "Motel Afrodite" no YouTube

Clique aqui para ouvir "Não sei o que lá" no YouTube

Clique aqui para ouvir "Todo Mundo Menos Você" no YouTube



4. Manu Gavassi - Subversiva



Manu Gavassi aproveitou o MTV Miaw 2021 para apresentar sua nova música, "Subversiva". A cantora recentemente lançou a faixa "Eu nunca fui tão sozinha assim". As canções integram o novo álbum da artista, previsto para sair em novembro deste ano.

Clique aqui para ouvir a música no YouTube

5. Elton John e Charlie Puth - After All

Após se juntar à Dua Lipa para o remix de "Cold Heart", Elton John convocou Charlie Puth para lançar "After All", que faz parte do álbum "Lockdown Sessions". A parceria deu tão certo que a música foi composta pela dupla em apenas uma sessão no estúdio.

Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Karol G - SEJODIOTO

Karol G lançou a música "SEJODIOTO", produzida por Ovy On The Drums, conhecido por misturar reggaeton com hip hop. No clipe, a cantora mescla cenas na cidade e no deserto, com muita dança e novo visual.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

7. Os Barões da Pisadinha - Seu BB Te Ama

Os Barões da Pisadinha lançaram mais um piseiro, "Seu BB Te Ama". A faixa discute sobre o ciúmes e afirma que o sentimento não tem vez na relação.

Clique aqui para ouvir no Spotify

8. Kelly Clarkson - Christmas Isn't Canceled (Just You)

O natal pode até estar distante, mas Kelly Clarkson já entrou no clima e lançou a música "Christmas Isn't Canceled (Just You)". O clipe foi produzido em formato de animação e a faixa integra o álbum "When Christmas Comes Around", com estreia prevista para o dia 15 de outubro.

Clique aqui para ouvir no YouTube

9. Joelma - Sim

A rainha do Calypso está de volta e lançou o clipe de "Sim". O clipe foi dirigido e roteirizado pela própria cantora, onde ela está em busca de seu verdadeiro amor. A faixa faz parte do EP "Isso é Calypso".

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

10. Bivolt e Emicida - Eu & Tu



A rapper Bivolt se juntou ao Emicida para lançar a música "Eu & Tu", composta pelos próprios cantores e com uma vibe romântica. Eles gravaram o clipe de forma remota, já que Bivolt está em São Paulo e Emicida em Portugal.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

11. Mariah Nala - Sem Tempo

Com apenas 15 anos, Mariah Nala acaba de lançar sua carreira musical com a promessa de ser um nome de destaque do pop nacional. A cantora divulgou o clipe de "Sem Tempo" e mostrou que apesar de ser jovem, tem uma voz surpreendente.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

12. ITZY - Loco



O girlgroup sul-coreano ITZY lançou a música "Loco". O grupo é formado por Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong e Yuna, que entregaram muita dança no clipe.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

13. Martinho da Vila e Teresa Cristina - Unidos e Misturados

Martinho da Vila e Teresa Cristina se uniram para lançar "Unidos e Misturados". A faixa é um samba divertido que ganhou um clipe minimalista.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

14. Xand Avião - Viva La Vida



Inspirado por Coldplay, Xand Avião lançou o álbum "Viva La Vida". Ao todo são sete músicas e um projeto audiovisual, gravado na Lagoa de Uruaú, em Beberibe.

Clique aqui para ouvir no Spotify

