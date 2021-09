Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

Já está programando o que vai assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte selecionou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

Alguns dos destaques são os filmes “A Menina Que Matou Os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais”, que estão disponíveis no Amazon Prime Video. Os longas-metragens revelam as visões de Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos acerca do assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen.

Dividida em duas, cada obra é baseada em um dos depoimentos. No elenco, estão Carla Diaz, Leonardo Bittencourt, Allan Souza Lima, Kauga Ceglio, Leonardo Medeiros e outros.

Outra estreia no streaming da Amazon é o desfile “Savage X Fenty Show”, da grife de lingerie de Rihanna. O evento contará com shows de Normani, Ricky Martin e Nas. Durante a exibição, também participam Troye Sivan, Adriana Lima, Gigi Hadid e Vanessa Hudgens.

Já na Netflix, chega ao catálogo o filme infantil “My Little Pony: Nova Geração”. A ambientação acontece alguns anos depois da série “My Little Pony: A Amizade É Mágica”. No enredo, Sunny Starscout é uma pônei terrestre que acredita que o reino de Equestria ainda pode se reestabelecer.

Há muito tempo, os ensinamentos da personagem Twilight Sparkle foram substituídos por sentimentos de paranóia e desconfiança, que culminaram na segregação de três espécies de pôneis.

Neste cenário, Sunny conhece Izzy Moonbow, uma unicórnio perdida. A partir disso, as duas embarcam em uma aventura repleta de teorias da conspiração e músicas em terras distantes.

Ainda há o lançamento da segunda temporada da série “Sangue e Água”, que acompanha uma adolescente da Cidade do Cabo que conhece uma nadadora famosa de uma escola de elite. Ela, então, passa a acreditar que a atleta é sua irmã, que foi sequestrada depois do nascimento.

No HBO Max, a estreia da semana é “O Hóspede Americano”, que estará disponível a partir de domingo, 26. A série, criada por Bruno Barreto, conta a história real de quando Franklin D. Roosevelt viaja para o Brasil após perder a campanha presidencial nos Estados Unidos.

Com um amigo, ele tem o objetivo de explorar o Rio da Dúvida, em Rondônia, o último rio não cartografado do País. Entretanto, enfrenta várias situações que colocarão sua vida em risco.

Netflix

quinta-feira, 23

- "Rainbow High: Parte 2"

sexta-feira, 24

- "Sangue e Água" (temporada 2)

- "Missa da Meia-Noite"

- "Um Ninho para Dois"

- "My Little Pony: Nova Geração"

HBO Max

domingo, 26

- "O Hóspede Americano"

Amazon Prime Video

sexta-feira, 24

- "Birds of Paradise"

- "Goliath" (temporada 4)

- "Savage X Fenty Show"

- "A Menina Que Matou os Pais" / "O Menino Que Matou Meus Pais"

- "The Courier"

Disney+

sexta-feira, 24

- "Star Wars: Visions" (temporada 1)

- "What If…?" (episódio 7)

- "Tico e Teco: Vida no Parque" (episódio 9)

- T"urner e Hooch" (episódio 10)

- "Spark Story: Tudo Começa Com Uma Ideia"

- "Robôs"

- "Spidey e Seus Amigos Espetaculares" (temporada 1 - parte 1)

- "Gigantossaurus" (temporada 1)

- "Zeke e Luther" (temporadas 1 a 3)

- "Segredos do Fundo do Mar" (temporadas 1 e 2)

- "Tumbas inundadas do Nilo"

Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 23

- "Fugitivo da Guilhotina"

- "Setembro: O Último Processo"

Mubi

quinta-feira, 23

- "A Lei do Desejo"

sexta-feira, 24

- "Mediterranea"

sábado, 25

- "Fabiana"

domingo, 26

- "Cemitério do Esplendor"

