Evento híbrido discute moda e sustentabilidade até sábado, 25

A primeira edição do "Remexido" debate sobre a indústria da moda e seus impactos ambientais. Conteúdo será exibido no canal do YouTube da Coordenadoria Especial de Juventude de Fortaleza

Discutir sobre a indústria da moda e seus impactos ambientais na atualidade. Esse é o objetivo da primeira edição do “Remexido”, evento que ocorre entre hoje, 24, e sábado, 25, em formato híbrido.

O seminário, promovido pela Katu Soluções Criativas em parceria com a Coordenadoria Especial de Juventude de Fortaleza, realiza palestras e mesas-redondas para debater sobre diversos temas.

Além de ocorrer presencialmente no teatro do Cuca Mondubim, também haverá transmissão simultânea no canal do YouTube da JuvTV. Conteúdos começam a partir das 19 horas e buscam atrair profissionais do setor da moda.

Entre os destaques, os estilistas David Lee e Marina Bitu e a professora de moda Raquel Bastos debaterão sobre a temática “Estilistas Cearenses e os desafios de empreender no setor local e nacional”. Discussão ocorre nesta sexta-feira, 24.

No sábado, 25, também haverá o debate sobre “Cadeia Produtiva e Colaboração”, com o foco nos pequenos produtores de moda. Conteúdo será transmitido a partir das 20 horas.

Programação completa

sexta-feira, 24

19 horas - “Tá na Moda!”, com André Carvalhal

20 horas - Mesa-redonda “Estilistas Cearenses e os desafios de empreender no setor local e nacional”, com David Lee, Marina Bitu e Guilherme Carvalho

sábado, 25

19 horas - “Vai virar Moda!”, com Julia Asche

20 horas - Mesa-redonda “Cadeia Produtiva e Colaboração. Representantes de coletivos e pequenos produtores de moda atuando no mercado”, com Raquel e Larissa Praxedes, Gabriel Baquit e Silvania de Deus

Iº Remexido - Moda e Sustentabilidade

Quando: sexta-feira, 24, e sábado, 25, a partir das 19 horas

Onde: no canal do YouTube da JuvTV



