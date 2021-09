Em tratamento contra câncer, Rita Lee anuncia nova música

Diagnosticada em maio com um câncer no pulmão, Rita Lee segue com o tratamento e trabalhos. Aos 73 anos, a cantora anunciou o lançamento da música "Change", parceria com seu marido, Roberto de Carvalho, e com o produtor musical Gui Boratto.

A faixa é bilíngue, com versos em inglês e francês, e será lançada na segunda-feira, 27, nas plataformas digitais. Esse é o primeiro single inédito de Rita Lee em nove anos. Seu último trabalho, o álbum "Reza", foi lançado em 2012.

Além dos projetos musicais, a artista tem sua história retratada em uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS) da cidade de São Paulo (SP). A curadoria é assinada pela própria cantora com o filho João Lee e estará disponível até o dia 28 de novembro.

"É muito emocionante. Tem uma parte dessa história que vivi com ela e tem outra que não estava aqui ainda. Então, ver essas roupas, esses momentos tomarem vida, é muito emocionante. São personagens, também, de meus sonhos e imaginação. E é a história de vida da minha mãe. E isso mexe diretamente com minha emoção”, disse o filho da artista em entrevista ao jornal EXTRA.

