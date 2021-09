14 músicas para o fim de semana; de Ed Sheeran a MC Loma

Novo clipe de Ed Sheeran, comeback de Alicia Keys, carreira solo de Lisa do Blackpink, são algumas das novidades do mundo da música neste fim de semana. São 14 lançamentos, entre músicas, clipes e álbuns, com artistas brasileiros, colombiano, estadunidenses, entre outros. Confira a seleção do Vida&Arte:



1. Ed Sheeran – Shivers



Em preparação para o lançamento do novo álbum, "=", Ed Sheeran divulga mais um sigle. "Shivers" foi descrito pelo cantor como um clipe "selvagem", que envolve romance, superpoderes e brigas de rua. O vídeo também contém uma homenagem a Elton John.

Clique aqui para assistir o clipe de "Shivers"

2. Mateus Carrilho e Gloria Groove – Noite de Caça



Com o ritmo do reggaeton, "Noite de Caça" convida a um jogo de sedução. Segundo Mateus Carrilho, que assina a composição do single, a faixa irá despertar o "lado selvagem" e o "espírito animal" do público, com uma melodia envolvente. Na música, Gloria Groove canta "hoje é noite de caça e eu tô vacinada", brincando com o momento atual.

Clique aqui para assistir o clipe de "Noite de Caça"

3. Alicia Keys feat. Swae Lee – Lala

O comeback veio! Alicia Keys lançou uma nova música "Lala" em parceria com Swae Lee. A cantora está confirmada para se apresentar no VMAs com o novo single. Neste ano, o primeiro álbum de Alicia, "Songs In A Minor" completou 20 anos e há expectativas para que a artista inicie uma nova era em 2021.

Clique aqui para ouvir "LALA" no YouTube

4. Giulia Be – Pessoa certa hora errada



Dona do sucesso "Menina solta", Giulia Be lançou uma nova música: "Pessoa certa hora errada". A faixa é uma sofrência que traz uma experiência pessoal da cantora. “Mesmo às vezes não sendo a hora certa, por diversos motivos, isso não desmerece o que as pessoas viveram no tempo que estavam juntos. O sentimento é real, mas não era para ser. Não quer dizer que era mentira, só não era a hora certa. E foi isso que eu quis passar”, declarou.

Clique aqui para ouvir a música no YouTube

5. Chlöe – Have Mercy

Chlöe Bailey lança seu primeiro single solo. "Have Mercy" traz um clima urban e faz parte do primeiro álbum solo da cantora, que ainda não tem data de lançamento confirmada. “Estou preparando tudo com uma energia bad bitch”, disse Chlöe sobre o disco.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

6. Lisa – Lalisa

Lisa, do Blackpink, estreou em sua carreira solo, com o lançamento do single álbum "Lalisa". O projeto contém duas faixas, "Lalisa" e "Money", e a primeira música já tem videoclipe. "Acho que é uma música que pode realmente mostrar a força do meu nome e meu lado confiante. Espero que as pessoas ouçam a música e pensem: 'Uau, é isso. Isso é algo que só Lisa pode fazer'. A coreografia também é fácil de dançar, então espero que vocês se divirtam dançando", disse.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

7. Mallu Magalhães – Pé de Elefante

Em preto e branco, Mallu Magalhães lançou o clipe de "Pé de Elefante", música que faz parte do álbum "Esperança". A cantora também foi responsável pela direção do vídeo, que conta com a performance da bailarina Bárbara Elizei.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

8. J Balvin - Jose

Após lançar diversos singles, J Balvin finalmente divulgou o álbum completo, que leva o nome verdadeiro do cantor, "Jose". O disco inclui 20 parcerias, como Khalid, Dua Lipa, Ozuna e Karol G, além de apresentar canções mais intimistas e pessoais sobre a vida do artista.

Clique aqui para ouvir o álbum completo no Spotify

9. Liniker – Indigo Borboleta Anil

Liniker lança seu primeiro disco solo, "Indigo Borboleta Anil". O álbum traz diversos gêneros musicais, como o samba rock, hip hop, jazz e samba. Segunda a cantora, as músicas são dedicadas à população negra. “Todas as músicas partem de um ponto de vista nosso. É um disco pra gente, sabe? Sem mais, é um disco preto, é um disco de black excellence”.

Clique aqui para ouvir o álbum completo no Spotify

10. Lana Del Rey – Arcadia



Ela está de volta! Lana Del Rey lançou o clipe de "Arcadia" e anunciou que seu próximo álbum, "Blue Bannisters", estreia no dia 22 de outubro. Outras faixas do novo disco, como "Blue Bannisters", "Text Book" e "Wildflowers", já foram divulgadas.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

11. Troye Sivan - Angel Baby

O novo single de Troye Sivan está no ar! "Angel Baby" é o terceiro single do cantor em 2021. Ele já havia lançado “Could cry just thinking about you" e "You". Desde 2018, o artista não lança um novo álbum, mas chegou a lançar um EP no ano passado, o "In a Dream"

Clique aqui para ouvir no YouTube

12. Sabrina Carpenter - Skinny Dipping



Para a alegria da geração Z, Sabiana Carpenter lançou mais um single: "Skinny Dipping". A faixa faz parte do novo álbum da artista e fala sobre términos de relacionamentos. A cantora afirmou em entrevista a Teen Vogue que a maioria de suas músicas do novo álbum surgiram como forma de desabafo.



Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

13. Flay, Ferrugem e Dulce María - Céu Azul

Dulce María está em mais uma parceria brasileira. A faixa "Céu Azul' reúne a ex-RBD, Flay e Ferrugem nos vocais, e tem Anitta na composição. A canção traz o ritmo do pagode misturado com outros estilos musicais nordestinos.

Clique aqui para ouvir no Spotify

14. Mc Loma e Gêmeas Lacração - Sentadinha Leve



O trio pernambucano está de volta! Mc Loma e as Gêmeas Lacração lançaram nesta semana o clipe do bragafunk "Sentadinha Leve".

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

