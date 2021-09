Rock In Rio 2022: venda de ingressos começa na terça, 21

A venda de ingressos para o Rock In Rio 2022 inicia amanhã, 21 de setembro, às 19 horas, no site do Ingresso.com

Os ingressos para o Rock In Rio 2022 começam a ser vendidos nesta terça-feira, 21. Cada entrada dará acesso a um dia na Cidade do Rock e ficará bloqueada após o primeiro uso. Os tickets também serão rastreáveis, nominados e digitais.

As vendas, que iniciam às 19 horas por meio do site do Ingresso.com, equivalem a um ingresso antecipado. Ou seja, quem obtiver o “Rock In Rio Card” poderá escolher, durante quatro meses, as datas que preferem. Somente depois, pessoas que não obtiveram esse cartão conseguirão comprar.

Os preços variam entre R$ 272,50, a meia entrada, e R$ 545, a inteira. O passo a passo para baixar os tickets e seus respectivos códigos no celular ainda serão divulgados posteriormente pelo evento. A revenda poderá acontecer a partir de um processo de transferência de titularidade.

Até o momento, foram confirmados: Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Post Malone, Iron Maiden e Jason Derulo. Entre os nomes brasileiros, estão: Alok, Iza, Gloria Groove, Duda Beat e Ivete Sangalo.

Haverá a divulgação de mais artistas que se apresentarão nos palcos do Rock In Rio. Os dias 9 e 10 de setembro de 2022 ainda não têm nenhuma atração confirmada.

Veja atrações confirmadas

2 de setembro de 2022

- Iron Maiden

- Dream Theater

- Megadeth

- Sepultura

3 de setembro de 2022

- Post Malone

- Marshmello

- Jason Derulo

- Alok

4 de setembro de 2022

- Justin Bieber

- Demi Lovato

- Iza

8 de setembro de 2022

- Joss Stone

- Corinne Bailey Rae

- Gloria Groove

- Duda Beat

9 de setembro de 2022

- Nenhuma atração confirmada

10 de setembro de 2022

- Nenhuma atração confirmada

11 de setembro de 2022

- Dua Lipa

- Ivete Sangalo



Rock In Rio 2022

Quando: entre 2 e 11 de setembro de 2022

Onde: na Cidade do Rock

Ingressos: R$ 272,50 (meia) e R$ 545 (inteira) no site do Ingresso.com

Mais informações: no site oficial do evento

